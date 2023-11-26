Министра внутренних дел Владимира Колокольцева ждут с рабочим визитом в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к региональной полиции.
«В УМВД по Курганской области готовятся к приезду министра Владимира Колокольцева», — рассказали источники. Визита силового министра ожидают в декабре.
Точная дата визита неизвестна. Среди вероятных причин называют обсуждение работы местных полицейских с мигрантами. Редакция направила запрос в пресс-службу МВД России. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев собирался посетить Екатеринбург. Однако затем в столицу Урала прибыл его заместитель по тылу Виталий Шулика.
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