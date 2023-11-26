В Курганскую область едет министр МВД Колокольцев. Инсайд

27 ноября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские ждут визита министра Колокольцева Фото: Официальный сайт Президента РФ Министра внутренних дел Владимира Колокольцева ждут с рабочим визитом в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к региональной полиции. «В УМВД по Курганской области готовятся к приезду министра Владимира Колокольцева», — рассказали источники. Визита силового министра ожидают в декабре. Точная дата визита неизвестна. Среди вероятных причин называют обсуждение работы местных полицейских с мигрантами. Редакция направила запрос в пресс-службу МВД России. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев собирался посетить Екатеринбург. Однако затем в столицу Урала прибыл его заместитель по тылу Виталий Шулика.

Министра внутренних дел Владимира Колокольцева ждут с рабочим визитом в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к региональной полиции. «В УМВД по Курганской области готовятся к приезду министра Владимира Колокольцева», — рассказали источники. Визита силового министра ожидают в декабре. Точная дата визита неизвестна. Среди вероятных причин называют обсуждение работы местных полицейских с мигрантами. Редакция направила запрос в пресс-службу МВД России. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев собирался посетить Екатеринбург. Однако затем в столицу Урала прибыл его заместитель по тылу Виталий Шулика.