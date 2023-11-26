26 ноября 2023

В Курганскую область едет министр МВД Колокольцев. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ, колокольцев владимир
Курганские полицейские ждут визита министра Колокольцева Фото:

Министра внутренних дел Владимира Колокольцева ждут с рабочим визитом в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к региональной полиции.

«В УМВД по Курганской области готовятся к приезду министра Владимира Колокольцева», — рассказали источники. Визита силового министра ожидают в декабре.

Точная дата визита неизвестна. Среди вероятных причин называют обсуждение работы местных полицейских с мигрантами. Редакция направила запрос в пресс-службу МВД России. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев собирался посетить Екатеринбург. Однако затем в столицу Урала прибыл его заместитель по тылу Виталий Шулика.

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Министра внутренних дел Владимира Колокольцева ждут с рабочим визитом в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к региональной полиции. «В УМВД по Курганской области готовятся к приезду министра Владимира Колокольцева», — рассказали источники. Визита силового министра ожидают в декабре. Точная дата визита неизвестна. Среди вероятных причин называют обсуждение работы местных полицейских с мигрантами. Редакция направила запрос в пресс-службу МВД России. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев собирался посетить Екатеринбург. Однако затем в столицу Урала прибыл его заместитель по тылу Виталий Шулика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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