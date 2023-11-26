Неизвестные взломали Telegram председателя заксобрания ЯНАО

Личный аккаунт Ямкина был взломан неизвестными
Неизвестные взломали личный аккаунт в Telegram председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Друзья! Мой личный аккаунт в telegram-канале взломали мошенники. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через данный мессенджер», — рассказал Ямкин в своем официальном telegram-канале.
Ранее мошенники завели фейковый аккаунт в Telegram главы Муравленко Елены Молдован. Они рассылали от ее имени сообщения.
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