26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Неизвестные взломали Telegram председателя заксобрания ЯНАО

Мошенники взломали telegram-аккаунт председателя заксобрания ЯНАО Ямкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, ямкин сергей
Личный аккаунт Ямкина был взломан неизвестными Фото:

Неизвестные взломали личный аккаунт в Telegram председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Друзья! Мой личный аккаунт в telegram-канале взломали мошенники. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через данный мессенджер», — рассказал Ямкин в своем официальном telegram-канале.

Ранее мошенники завели фейковый аккаунт в Telegram главы Муравленко Елены Молдован. Они рассылали от ее имени сообщения.

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Неизвестные взломали личный аккаунт в Telegram председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Друзья! Мой личный аккаунт в telegram-канале взломали мошенники. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через данный мессенджер», — рассказал Ямкин в своем официальном telegram-канале. Ранее мошенники завели фейковый аккаунт в Telegram главы Муравленко Елены Молдован. Они рассылали от ее имени сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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