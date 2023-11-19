Мошенники рассылают сообщения в Telegram от имени главы ямальского города

Неизвестные создали фейковую страницу главы Муравленко Елены Молдован в Telegram

20 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Мошенники рассылали сообщения от имени главы Муравленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестные создали фейковую страницу главы города Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован в Telegram и отправляли якобы от ее имени сообщения. Об этом Молдован написала в своем официальном telegram-канале. «Действия мошенников становятся все изощреннее. Сегодня появился мой фейковый аккаунт в Telegram. Очень прошу вас, уважаемые жители города, не поддаваться на провокации фейка и внимательно относиться к любой поступающей вам информации», — сообщила глава Муравленко. Ранее мошенники рассылали сообщения членам регионального правительства ЯНАО в Telegram от имени замгубернатора Ирины Новоселовой. После СМС следовали звонки от «доверенных лиц».

Неизвестные создали фейковую страницу главы города Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован в Telegram и отправляли якобы от ее имени сообщения. Об этом Молдован написала в своем официальном telegram-канале. «Действия мошенников становятся все изощреннее. Сегодня появился мой фейковый аккаунт в Telegram. Очень прошу вас, уважаемые жители города, не поддаваться на провокации фейка и внимательно относиться к любой поступающей вам информации», — сообщила глава Муравленко. Ранее мошенники рассылали сообщения членам регионального правительства ЯНАО в Telegram от имени замгубернатора Ирины Новоселовой. После СМС следовали звонки от «доверенных лиц».