19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Мошенники рассылают сообщения в Telegram от имени главы ямальского города

Неизвестные создали фейковую страницу главы Муравленко Елены Молдован в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники рассылали сообщения от имени главы Муравленко Фото:

Неизвестные создали фейковую страницу главы города Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован в Telegram и отправляли якобы от ее имени сообщения. Об этом Молдован написала в своем официальном telegram-канале.

«Действия мошенников становятся все изощреннее. Сегодня появился мой фейковый аккаунт в Telegram. Очень прошу вас, уважаемые жители города, не поддаваться на провокации фейка и внимательно относиться к любой поступающей вам информации», — сообщила глава Муравленко.

Ранее мошенники рассылали сообщения членам регионального правительства ЯНАО в Telegram от имени замгубернатора Ирины Новоселовой. После СМС следовали звонки от «доверенных лиц».

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Неизвестные создали фейковую страницу главы города Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован в Telegram и отправляли якобы от ее имени сообщения. Об этом Молдован написала в своем официальном telegram-канале. «Действия мошенников становятся все изощреннее. Сегодня появился мой фейковый аккаунт в Telegram. Очень прошу вас, уважаемые жители города, не поддаваться на провокации фейка и внимательно относиться к любой поступающей вам информации», — сообщила глава Муравленко. Ранее мошенники рассылали сообщения членам регионального правительства ЯНАО в Telegram от имени замгубернатора Ирины Новоселовой. После СМС следовали звонки от «доверенных лиц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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