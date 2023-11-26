В Тюмени назовут улицу в честь легендарного строителя

В Тюмени планируют назвать улицу в честь инженера-строителя Юрия Юшкова. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук. Также в Тюмени могут появиться арт-объекты, которые будут отражать вклад дорожников в развитие региона.
«Под руководством Юрия Юшкова построено более 2000 км автомобильных дорог, аэродромы в городах СССР, в том числе в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске <…> На совещании мы рассмотрели различные варианты наименования улиц в честь нашего земляка. Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах Тюмени», — написал Кухарук в своих соцсетях.
Также прозвучало предложение об обустройстве сквера, где представят достижения транспортных строителей. Глава города добавил, что жители Тюмени могут также предлагать свои идеи по увековечиванию памяти дорожников.
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