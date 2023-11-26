В Тюмени назовут улицу в честь легендарного строителя

27 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Также в Тюмени могут появиться арт-объекты, которые будут отражать вклад дорожников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени планируют назвать улицу в честь инженера-строителя Юрия Юшкова. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук. Также в Тюмени могут появиться арт-объекты, которые будут отражать вклад дорожников в развитие региона. «Под руководством Юрия Юшкова построено более 2000 км автомобильных дорог, аэродромы в городах СССР, в том числе в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске <…> На совещании мы рассмотрели различные варианты наименования улиц в честь нашего земляка. Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах Тюмени», — написал Кухарук в своих соцсетях. Также прозвучало предложение об обустройстве сквера, где представят достижения транспортных строителей. Глава города добавил, что жители Тюмени могут также предлагать свои идеи по увековечиванию памяти дорожников.

В Тюмени планируют назвать улицу в честь инженера-строителя Юрия Юшкова. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук. Также в Тюмени могут появиться арт-объекты, которые будут отражать вклад дорожников в развитие региона. «Под руководством Юрия Юшкова построено более 2000 км автомобильных дорог, аэродромы в городах СССР, в том числе в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске <…> На совещании мы рассмотрели различные варианты наименования улиц в честь нашего земляка. Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах Тюмени», — написал Кухарук в своих соцсетях. Также прозвучало предложение об обустройстве сквера, где представят достижения транспортных строителей. Глава города добавил, что жители Тюмени могут также предлагать свои идеи по увековечиванию памяти дорожников.