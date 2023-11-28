Россия в ходе СВО сражается за свободу всего мира: главные заявления Путина

Путин назвал борьбу с влиянием Запада национально-освободительной

28 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин напомнил об успехах России и ее народа, а также обозначил основные национальные цели Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вечером состоялось пленарное заседания XXV Всемирного русского народного собора с участием президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что страна за последние годы стала сильнее и теперь проводит национально-освободительную борьбу с Западом, сражаясь за весь мир в ходе спецоперации на Украине. URA.RU приводит главные заявления президента в ходе встречи. Россия в ходе спецоперации на Украине сражается за свободу всего мира. Диктатура гегемона [в лице США] дряхлеет, заявил Путин.

Западные страны настроены на то, чтобы ослабить Россию. Путин уточнил, что они хотят ее «расчленить и ограбить». Но это никому не будет позволено сделать, подчеркнул глава.

Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки кого бы то ни было посеять рознь внутри России — это преступление против всей страны. И она не позволит никому этого делать, подытожил он.

Россиянам также стоит помнить уроки истории, продолжил президент страны. По его словам, из-за того, что Россия прошла через революцию, гражданскую войну и распад Советского Союза, россияне расплачиваются до сих пор.

Страны Запада также против того, что на территории РФ проживают множество наций. В связи с этим в Европе процветает расизм и неонацизм, направленный в адрес всех, кто проживает на российской территории.

Россия за последние годы стала сильнее, акцентировал внимание лидер страны. К ней возвращаются исторические территории, а люди стали чаще обращаться к истинным ценностям.

Миропорядок целиком зависит от состояния РФ. Без сильной, суверенной страны он будет невозможен, подытожил Путин.

В России необходимо возрождать и охранять традиции многодетности, продолжил Владимир Путин. Он уточнил, что некоторые из народов, проживающих в стране, продолжают их соблюдать. Также необходимо укреплять и беречь согласие народных культур и традиций.

У своих предков Россия может многому научиться. Они могут помочь и в культурном прорыве, который на сегодня особенно необходим россиянам, учитывая их и без того культурное разнообразие, уточнил Владимир Путин.

Западные санкции по итогу провалились, подытожил президент. Он пояснил, что экономические ограничения привели к тому, что национальный бизнес в РФ начал работать в интересах страны.

Вечером состоялось пленарное заседания XXV Всемирного русского народного собора с участием президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что страна за последние годы стала сильнее и теперь проводит национально-освободительную борьбу с Западом, сражаясь за весь мир в ходе спецоперации на Украине. URA.RU приводит главные заявления президента в ходе встречи.