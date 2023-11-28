Мэр Куртамыша попросил жителей погасить миллионные долги за воду

Жители Куртамыша накопили миллионные долги за водоснабжение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Куртамыша (Курганская область) Андрей Гвоздев обратился к горожанам с просьбой оплатить миллионные долги за водоснабжение. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Куртамыше принят максимально низкий тариф для населения за водоснабжение. И даже при низких тарифах имеется задолженность горожан в размере около 1,2 млн рублей, а также юридических лиц — 2,7 млн рублей», — уточнил Гвоздев в посте.

По словам Гвоздева, 26 ноября из-за аварии на центральном водопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома, детский сад, а также частные дома на улицах 22 Партсъезда, Красноармейская, Труда и Мичурина. Он добавил, что спецтехнику для ремонта ждут из Кургана 29 ноября. На время аварии городским МКП «Водоканал» осуществляется подвоз воды к многоквартирным домам, обеспечен водой и детский сад.

«Надеемся, что в следующем году приступим к работам по замене водопровода. Если каждый потребитель добросовестно будет оплачивать услугу по водоснабжению, у Водоканала будут средства на проведение ремонтов», — пояснил Гвоздев.