28 ноября 2023

Мэр Куртамыша попросил жителей погасить миллионные долги за воду

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, калькулятор, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Жители Куртамыша накопили миллионные долги за водоснабжение Фото:

Глава Куртамыша (Курганская область) Андрей Гвоздев обратился к горожанам с просьбой оплатить миллионные долги за водоснабжение. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Куртамыше принят максимально низкий тариф для населения за водоснабжение. И даже при низких тарифах имеется задолженность горожан в размере около 1,2 млн рублей, а также юридических лиц — 2,7 млн рублей», — уточнил Гвоздев в посте.

По словам Гвоздева, 26 ноября из-за аварии на центральном водопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома, детский сад, а также частные дома на улицах 22 Партсъезда, Красноармейская, Труда и Мичурина. Он добавил, что спецтехнику для ремонта ждут из Кургана 29 ноября. На время аварии городским МКП «Водоканал» осуществляется подвоз воды к многоквартирным домам, обеспечен водой и детский сад.

«Надеемся, что в следующем году приступим к работам по замене водопровода. Если каждый потребитель добросовестно будет оплачивать услугу по водоснабжению, у Водоканала будут средства на проведение ремонтов», — пояснил Гвоздев.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Куртамыша (Курганская область) Андрей Гвоздев обратился к горожанам с просьбой оплатить миллионные долги за водоснабжение. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Куртамыше принят максимально низкий тариф для населения за водоснабжение. И даже при низких тарифах имеется задолженность горожан в размере около 1,2 млн рублей, а также юридических лиц — 2,7 млн рублей», — уточнил Гвоздев в посте. По словам Гвоздева, 26 ноября из-за аварии на центральном водопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома, детский сад, а также частные дома на улицах 22 Партсъезда, Красноармейская, Труда и Мичурина. Он добавил, что спецтехнику для ремонта ждут из Кургана 29 ноября. На время аварии городским МКП «Водоканал» осуществляется подвоз воды к многоквартирным домам, обеспечен водой и детский сад. «Надеемся, что в следующем году приступим к работам по замене водопровода. Если каждый потребитель добросовестно будет оплачивать услугу по водоснабжению, у Водоканала будут средства на проведение ремонтов», — пояснил Гвоздев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...