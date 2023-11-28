28 ноября 2023

В Тобольске продавец прогнала грабителя силой убеждения. Видео

В Тобольске продавец предотвратила ограбление, убедив преступника, что денег нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник ничего не получил и вскоре был задержан Фото:

В Тобольске (Тюменская область) продавец предотвратила ограбление цветочного магазина, убедив преступника, что денег в кассе нет. После недолгих препирательств злоумышленнику пришлось уйти ни с чем. Видео инцидента попало в социальные сети.

«Долго не думай, быстро наличку сюда. Отдавай все, что есть. Оно все застраховано, не ссы!» — с такими словами грабитель нагрянул в один из цветочных магазинов. Видео появилось в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи можно услышать, что продавец не подчинилась требованиям преступника. Женщина уверенно заявила, что денег в кассе нет, так как их недавно забрало начальство. Несмотря на угрозы со стороны злоумышленника, сотрудница была непреклонна, из-за чего грабителю пришлось уйти ни с чем.

По сообщению автора видео, вскоре преступник был задержан. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) продавец предотвратила ограбление цветочного магазина, убедив преступника, что денег в кассе нет. После недолгих препирательств злоумышленнику пришлось уйти ни с чем. Видео инцидента попало в социальные сети. «Долго не думай, быстро наличку сюда. Отдавай все, что есть. Оно все застраховано, не ссы!» — с такими словами грабитель нагрянул в один из цветочных магазинов. Видео появилось в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На записи можно услышать, что продавец не подчинилась требованиям преступника. Женщина уверенно заявила, что денег в кассе нет, так как их недавно забрало начальство. Несмотря на угрозы со стороны злоумышленника, сотрудница была непреклонна, из-за чего грабителю пришлось уйти ни с чем. По сообщению автора видео, вскоре преступник был задержан. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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