В финал шоу «Суперниндзя» вышли два спортсмена из Тюмени

30 ноября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Тюменцы выступят в финале шоу для экстремалов «Суперниндзя» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов из Тюмени выступят в финале спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что программа с участием тюменских спортсменов выйдет в эфир 4 декабря. «За победу в масштабном телепроекте сразятся многократный чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов. До финала не удалось дойти другим героям из Тюмени — танцору Дмитрию Пасечнику и студентке Алене Мороз», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что финальный выпуск шоу «Суперниндзя» выйдет в эфир 4 декабря. Программа начнется в 20:00. Ранее агентство писало о том, что тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До этого он отличился тем, что взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».

Чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов из Тюмени выступят в финале спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что программа с участием тюменских спортсменов выйдет в эфир 4 декабря. «За победу в масштабном телепроекте сразятся многократный чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов. До финала не удалось дойти другим героям из Тюмени — танцору Дмитрию Пасечнику и студентке Алене Мороз», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что финальный выпуск шоу «Суперниндзя» выйдет в эфир 4 декабря. Программа начнется в 20:00. Ранее агентство писало о том, что тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До этого он отличился тем, что взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».