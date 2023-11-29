29 ноября 2023

В финал шоу «Суперниндзя» вышли два спортсмена из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы выступят в финале шоу для экстремалов «Суперниндзя» Фото:

Чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов из Тюмени выступят в финале спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что программа с участием тюменских спортсменов выйдет в эфир 4 декабря.

«За победу в масштабном телепроекте сразятся многократный чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов. До финала не удалось дойти другим героям из Тюмени — танцору Дмитрию Пасечнику и студентке Алене Мороз», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала СТС.

Там добавили, что финальный выпуск шоу «Суперниндзя» выйдет в эфир 4 декабря. Программа начнется в 20:00.

Ранее агентство писало о том, что тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До этого он отличился тем, что взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».

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Чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов из Тюмени выступят в финале спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что программа с участием тюменских спортсменов выйдет в эфир 4 декабря. «За победу в масштабном телепроекте сразятся многократный чемпион России и Европы по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов. До финала не удалось дойти другим героям из Тюмени — танцору Дмитрию Пасечнику и студентке Алене Мороз», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала СТС. Там добавили, что финальный выпуск шоу «Суперниндзя» выйдет в эфир 4 декабря. Программа начнется в 20:00. Ранее агентство писало о том, что тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До этого он отличился тем, что взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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