Японская телекомпания требует от курганцев 600 тысяч рублей

Общая сумма исков — 570 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телекомпания TV Tokyo Corporation из Японии подала шесть исков в суд на курганцев. Компания требует от ответчиков 570 тысяч рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Истец: TV Tokyo Corporation (Япония). Общая сумма исковых требований — 570 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Среди истцов также указан филиал компании, который находится в Красноярске. Причины подачи исков на сайте не указаны.