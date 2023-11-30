30 ноября 2023

Японская телекомпания требует от курганцев 600 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Общая сумма исков — 570 тысяч рублей Фото:

Телекомпания TV Tokyo Corporation из Японии подала шесть исков в суд на курганцев. Компания требует от ответчиков 570 тысяч рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Истец: TV Tokyo Corporation (Япония). Общая сумма исковых требований — 570 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Среди истцов также указан филиал компании, который находится в Красноярске. Причины подачи исков на сайте не указаны.

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Телекомпания TV Tokyo Corporation из Японии подала шесть исков в суд на курганцев. Компания требует от ответчиков 570 тысяч рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области. «Истец: TV Tokyo Corporation (Япония). Общая сумма исковых требований — 570 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Среди истцов также указан филиал компании, который находится в Красноярске. Причины подачи исков на сайте не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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