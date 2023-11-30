Японская телекомпания требует от курганцев 600 тысяч рублей

Общая сумма исков — 570 тысяч рублей
Телекомпания TV Tokyo Corporation из Японии подала шесть исков в суд на курганцев. Компания требует от ответчиков 570 тысяч рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области.
«Истец: TV Tokyo Corporation (Япония). Общая сумма исковых требований — 570 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
Среди истцов также указан филиал компании, который находится в Красноярске. Причины подачи исков на сайте не указаны.
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