Котельные, на которые жаловались курганцы из-за дыма, сделают защитную зону

01 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

МУП «Теплотранс», который отапливает пять округов Курганской области, заставят сделать защитные зоны для котельных, чтобы не портить экологию Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Прокуратура Лебяжьевского округа (Курганская область) через суд обязала МУП «Теплотранс», которое занимается отоплением нескольких муниципальных округов, разработать проекты защитных зон для своих котельных. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. «Установлено, что МУП „Теплотранс“ использует в Лебяжье котельные, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. При этом МУП не исполнило требования законодательства об установлении санитарно-защитных зон вокруг котельных. Прокуратура округа обратилась с иском в суд о возложении на предприятие обязанности по разработке проектов санитарно-защитных зон и направить их на утверждение в органы Роспотребнадзора», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. Также сообщается, что решением Лебяжьевского районного суда требования прокурора были удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что жители Лебяжьевского округа жаловались, что их детям тяжело дышать из-за котельных предприятия. Глава округа Александр Барч объяснял, что Лебяжье отапливается каменным углем, и поэтому в округе лежит черный снег. Также он заявил, что так будет до тех пор, пока они не перейдут на газ, отмечая, что «Теплотранс» платит за нарушение экологии.

Прокуратура Лебяжьевского округа (Курганская область) через суд обязала МУП «Теплотранс», которое занимается отоплением нескольких муниципальных округов, разработать проекты защитных зон для своих котельных. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. «Установлено, что МУП „Теплотранс“ использует в Лебяжье котельные, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. При этом МУП не исполнило требования законодательства об установлении санитарно-защитных зон вокруг котельных. Прокуратура округа обратилась с иском в суд о возложении на предприятие обязанности по разработке проектов санитарно-защитных зон и направить их на утверждение в органы Роспотребнадзора», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. Также сообщается, что решением Лебяжьевского районного суда требования прокурора были удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что жители Лебяжьевского округа жаловались, что их детям тяжело дышать из-за котельных предприятия. Глава округа Александр Барч объяснял, что Лебяжье отапливается каменным углем, и поэтому в округе лежит черный снег. Также он заявил, что так будет до тех пор, пока они не перейдут на газ, отмечая, что «Теплотранс» платит за нарушение экологии.