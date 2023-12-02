02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Тюменской области в пожаре погиб мужчина. Видео

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В Тобольске загорелся частный дом Фото:

В Тобольске (Тюменская область) во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС региона.

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тобольске в микрорайоне Иртышский поступило 3 декабря в восьмом часу вечера. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки и кровли дома. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пожар был ликвидирован на площади 72 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек личного состава главного УМЧС России по Тюменской области.

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В Тобольске (Тюменская область) во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС региона. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тобольске в микрорайоне Иртышский поступило 3 декабря в восьмом часу вечера. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки и кровли дома. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар был ликвидирован на площади 72 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек личного состава главного УМЧС России по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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