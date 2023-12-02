В Тюменской области в пожаре погиб мужчина. Видео

03 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

В Тобольске загорелся частный дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС региона. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тобольске в микрорайоне Иртышский поступило 3 декабря в восьмом часу вечера. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки и кровли дома. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар был ликвидирован на площади 72 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек личного состава главного УМЧС России по Тюменской области.

В Тобольске (Тюменская область) во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС региона. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тобольске в микрорайоне Иртышский поступило 3 декабря в восьмом часу вечера. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки и кровли дома. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар был ликвидирован на площади 72 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек личного состава главного УМЧС России по Тюменской области.