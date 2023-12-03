Курганцы отправили на прямую линию с Путиным жалобы на скандальную школу

Путина просят помочь курганским чиновникам найти деньги на школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители бульвара Солнечный в Кургане обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отказ в строительстве общеобразовательной школы. Курганцы написали более десяти обращений на горячую линию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ранее курганцы уже обращались в приемную Путина, но администрация президента отправила жалобу на чиновников мэрии.

«Мы, совместно с жильцами бульвара Солнечный города Кургана, собрали более 1 000 подписей обратились к администрации города Курган, чтобы рассмотрели и запланировали строительство средней общеобразовательной школы, так как у нас на бульваре школа только до четвертого класса. Просим вас оказать содействие и помочь администрации Кургана найти необходимые средства на строительство средней общеобразовательной школы», — такой текст жители Солнечного отправляют на прямую линию, сообщает источник.

Отмечается, что среди фактов, которые жильцы используют в своих жалобах, указаны недовольство ответами от чиновников, динамический рост числа жителей бульвара, а также переполненные начальная школа и детский сад. Источник рассказал, что жители также планируют записать видеообращение для президента России. На данный момент отправлено почти 20 обращений от жителей бульвара Солнечный. По подсчетам, которые провел корреспондент URA.RU через сайт фонда капремонта, на территории микрорайона проживает более 5,1 тысячи человек.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона объединились в чат на 700 человек, чтобы добиться строительства школы. Первое скандальное обсуждение началось в июне 2023 года. Застройщик, после вмешательства в ситуацию со школой, получил предупреждение от чиновников. К проблеме также подключился депутат городской думы Иван Камшилов. Сами власти официально отказались строить школу на бульваре.