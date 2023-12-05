Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с Якушевым

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Форум "Единой России". Тюмень, артюхов андрей, якушев владимир
Полпреду Якушеву придется проводить совет законодателей УрФО без тюменских единороссов Фото:

Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров из тюменской политтусовки.

«Мероприятие пройдет 6 декабря в 14:00. На это же время у тюменской ЕР запланирована региональная партконференция, пропустить которую ради совета законодателей разрешат только главному представителю от Тюмени, спикеру Тюменской облдумы Фуату Сайфитдинову», — сообщают информированные источники.

На партконференции ЕР выберут делегатов на федеральный съезд партии. Ранее URA.RU сообщало, как тюменским топ-единороссам удастся сохранить места в генсовете партии.

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Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров из тюменской политтусовки. «Мероприятие пройдет 6 декабря в 14:00. На это же время у тюменской ЕР запланирована региональная партконференция, пропустить которую ради совета законодателей разрешат только главному представителю от Тюмени, спикеру Тюменской облдумы Фуату Сайфитдинову», — сообщают информированные источники. На партконференции ЕР выберут делегатов на федеральный съезд партии. Ранее URA.RU сообщало, как тюменским топ-единороссам удастся сохранить места в генсовете партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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