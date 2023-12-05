Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с Якушевым

Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров из тюменской политтусовки.
«Мероприятие пройдет 6 декабря в 14:00. На это же время у тюменской ЕР запланирована региональная партконференция, пропустить которую ради совета законодателей разрешат только главному представителю от Тюмени, спикеру Тюменской облдумы Фуату Сайфитдинову», — сообщают информированные источники.
На партконференции ЕР выберут делегатов на федеральный съезд партии. Ранее URA.RU сообщало, как тюменским топ-единороссам удастся сохранить места в генсовете партии.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.