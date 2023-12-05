Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с Якушевым

05 декабря 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Полпреду Якушеву придется проводить совет законодателей УрФО без тюменских единороссов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров из тюменской политтусовки. «Мероприятие пройдет 6 декабря в 14:00. На это же время у тюменской ЕР запланирована региональная партконференция, пропустить которую ради совета законодателей разрешат только главному представителю от Тюмени, спикеру Тюменской облдумы Фуату Сайфитдинову», — сообщают информированные источники. На партконференции ЕР выберут делегатов на федеральный съезд партии. Ранее URA.RU сообщало, как тюменским топ-единороссам удастся сохранить места в генсовете партии.

Тюменские единороссы прогуляют совет законодателей УрФО с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров из тюменской политтусовки. «Мероприятие пройдет 6 декабря в 14:00. На это же время у тюменской ЕР запланирована региональная партконференция, пропустить которую ради совета законодателей разрешат только главному представителю от Тюмени, спикеру Тюменской облдумы Фуату Сайфитдинову», — сообщают информированные источники. На партконференции ЕР выберут делегатов на федеральный съезд партии. Ранее URA.RU сообщало, как тюменским топ-единороссам удастся сохранить места в генсовете партии.