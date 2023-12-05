Мошенники заранее готовятся к звонку и используют фейковые аккаунты начальства и высшего руководства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские полицейские предупредили жителей о новой схеме обмана, которая включает в себя предварительную подготовку к мошенническим действиям и использование аккаунтов начальства. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Разъясняем о новом, усовершенствованном способе обмана, когда в привычную схему добавляется новый предварительный этап — подготовка жертвы к звонку. Злоумышленники заранее анализируют данные о сотрудниках, после чего создают фейковый аккаунт руководителя и рассылают сообщения о том, что ими интересуются правоохранительные органы или что им следует оказать помощь министерству или иной вышестоящей инстанции», — указано в посте канала. Также сообщается, что далее мошенники действуют по распространенной схеме: убеждают оформить кредит и перечислить средства на, якобы, «безопасный» счет.

Представители полиции региона призывают перепроверять информацию, чтобы убедиться в том, что сообщения приходят действительно от его имени. Также в канале указано, что если сообщение пришло от высшего руководства и прямая возможность связаться с ним отсутствует, об этом следует сообщить своему непосредственному руководителю.

Ранее URA.RU писало, что курганское правительство предупредило о мошенниках, которые пишут от имени чиновников. Так, в Telegram злоумышленниками осуществлялась рассылка сообщений от имени директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева и директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирины Саблуковой с фейковых аккаунтов, которые на самом деле им не принадлежат.