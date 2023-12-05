В Тюмени пройдет съезд уполномоченных по правам ребенка

05 декабря 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Съезд пройдет в марте 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В марте 2024 года в Тюмени пройдет съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. На нем обсудят меры поддержки семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Приедут уполномоченные из всех субъектов РФ. Так как следующий год объявлен президентом Годом семьи, будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. <…> Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильными министерствами и ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере», — приводит инфоцентр правительства Тюменской области слова Львовой-Беловой. Она также похвалила Тюменскую область, отметив, что в регионе грамотно ведется работа с попавшими в трудную ситуацию семьями. Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Также во время своего визита она поддержала запрет телефонов в школах.

В марте 2024 года в Тюмени пройдет съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. На нем обсудят меры поддержки семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Приедут уполномоченные из всех субъектов РФ. Так как следующий год объявлен президентом Годом семьи, будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. <…> Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильными министерствами и ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере», — приводит инфоцентр правительства Тюменской области слова Львовой-Беловой. Она также похвалила Тюменскую область, отметив, что в регионе грамотно ведется работа с попавшими в трудную ситуацию семьями. Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Также во время своего визита она поддержала запрет телефонов в школах.