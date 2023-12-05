В Тюмени пройдет съезд уполномоченных по правам ребенка

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Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, папка, уполномоченный по правам ребенка, записная книжка, дело №
Съезд пройдет в марте 2024 года Фото:

В марте 2024 года в Тюмени пройдет съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. На нем обсудят меры поддержки семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Приедут уполномоченные из всех субъектов РФ. Так как следующий год объявлен президентом Годом семьи, будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. <…> Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильными министерствами и ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере», — приводит инфоцентр правительства Тюменской области слова Львовой-Беловой. Она также похвалила Тюменскую область, отметив, что в регионе грамотно ведется работа с попавшими в трудную ситуацию семьями.

Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Также во время своего визита она поддержала запрет телефонов в школах.

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В марте 2024 года в Тюмени пройдет съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. На нем обсудят меры поддержки семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Приедут уполномоченные из всех субъектов РФ. Так как следующий год объявлен президентом Годом семьи, будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. <…> Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильными министерствами и ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере», — приводит инфоцентр правительства Тюменской области слова Львовой-Беловой. Она также похвалила Тюменскую область, отметив, что в регионе грамотно ведется работа с попавшими в трудную ситуацию семьями. Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Также во время своего визита она поддержала запрет телефонов в школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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