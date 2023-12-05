05 декабря 2023

В Тюмени зимой снизятся цены на авиабилеты

В январе цены на авиабилеты из Тюмени подешевеют на 44%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Авиабилеты из Тюмени подешевеют в январе на 44% Фото:

Авиабилеты из Тюмени снизятся в стоимости на 44% во второй половине января. Об этом сообщили в «Авиасейлс».

«Первая неделя января — это традиционно период высокого спроса на путешествия. До праздников билеты можно купить в среднем на 35% дешевле. А после новогодних каникул цена становится еще ниже. <…> После завершения праздничного периода средний чек снижается на 44%», — передают слова представителя «Авиасейлс» журналисты РБК Тюмень.

По его словам, сейчас средний чек на российские направления из Тюмени в период новогодних праздников составляет около 13 тысяч рублей. Он дополнил, что в этом году тюменцы чаще всего покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

В прошлом году среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Сочи. Последние два направления стали при этом еще и самыми дешевыми.

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Авиабилеты из Тюмени снизятся в стоимости на 44% во второй половине января. Об этом сообщили в «Авиасейлс». «Первая неделя января — это традиционно период высокого спроса на путешествия. До праздников билеты можно купить в среднем на 35% дешевле. А после новогодних каникул цена становится еще ниже. <…> После завершения праздничного периода средний чек снижается на 44%», — передают слова представителя «Авиасейлс» журналисты РБК Тюмень. По его словам, сейчас средний чек на российские направления из Тюмени в период новогодних праздников составляет около 13 тысяч рублей. Он дополнил, что в этом году тюменцы чаще всего покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В прошлом году среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Сочи. Последние два направления стали при этом еще и самыми дешевыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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