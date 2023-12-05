В Тюмени зимой снизятся цены на авиабилеты

Авиабилеты из Тюмени снизятся в стоимости на 44% во второй половине января. Об этом сообщили в «Авиасейлс».
«Первая неделя января — это традиционно период высокого спроса на путешествия. До праздников билеты можно купить в среднем на 35% дешевле. А после новогодних каникул цена становится еще ниже. <…> После завершения праздничного периода средний чек снижается на 44%», — передают слова представителя «Авиасейлс» журналисты РБК Тюмень.
По его словам, сейчас средний чек на российские направления из Тюмени в период новогодних праздников составляет около 13 тысяч рублей. Он дополнил, что в этом году тюменцы чаще всего покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
В прошлом году среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Сочи. Последние два направления стали при этом еще и самыми дешевыми.
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