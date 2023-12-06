В тюменском селе на пожаре погиб человек

Во время тушения пожара обнаружено тело человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Упорово Тюменской области во время пожара в частном доме по улице Крупской погиб человек. По информации регионального Управления МЧС трагедия произошла поздно вечером 6 декабря.

«6 декабря 2023 года в 23:59 поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухквартирном доме по адресу улице Крупской в селе Упорово. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.