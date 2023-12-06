06 декабря 2023

В тюменском селе на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Во время тушения пожара обнаружено тело человека Фото:

В селе Упорово Тюменской области во время пожара в частном доме по улице Крупской погиб человек. По информации регионального Управления МЧС трагедия произошла поздно вечером 6 декабря.

«6 декабря 2023 года в 23:59 поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухквартирном доме по адресу улице Крупской в селе Упорово. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.

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В селе Упорово Тюменской области во время пожара в частном доме по улице Крупской погиб человек. По информации регионального Управления МЧС трагедия произошла поздно вечером 6 декабря. «6 декабря 2023 года в 23:59 поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухквартирном доме по адресу улице Крупской в селе Упорово. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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