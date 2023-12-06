В тюменском селе на пожаре погиб человек

Во время тушения пожара обнаружено тело человека
В селе Упорово Тюменской области во время пожара в частном доме по улице Крупской погиб человек. По информации регионального Управления МЧС трагедия произошла поздно вечером 6 декабря.
«6 декабря 2023 года в 23:59 поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухквартирном доме по адресу улице Крупской в селе Упорово. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!