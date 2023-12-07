07 декабря 2023

Курганских тюремщиков наказали после самоубийства осужденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительный центр при ИК. Курган, сизо, колония, ИК1, исправительный центр
В курганской колонии наказали виновных после суицида зека Фото:

Сотрудников курганской колонии №2 привлекли к дисциплинарной ответственности после проведенной проверки из-за самоубийства осужденного. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Сотрудники администрации колонии не досмотрели, виновных привлекли с дисциплинарной ответственности», — рассказали источники. Наказание было связано с самоубийством осужденного, которое случилось в сентябре.

В управлении ФСИН подтвердили информацию. «По факту самоубийства осужденного в ФКУ ИК-2 <…> проведена служебная проверка. Сотрудники ИК-2 привлечены к дисциплинарной ответственности», — ответили в пресс-службе в ответ на редакционный запрос.

В управлении ФСИН отметили, что сотрудники колоний усилят работу по выявлению склонных к суицидам осужденных. С ними будут проводить дополнительные беседы, поставят на контроль осужденных, которые не пройдут тесты психологов.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии прошли проверки. Прокуратура и другие ведомства выявляли нарушения после самоубийства осужденного.

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Сотрудников курганской колонии №2 привлекли к дисциплинарной ответственности после проведенной проверки из-за самоубийства осужденного. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Сотрудники администрации колонии не досмотрели, виновных привлекли с дисциплинарной ответственности», — рассказали источники. Наказание было связано с самоубийством осужденного, которое случилось в сентябре. В управлении ФСИН подтвердили информацию. «По факту самоубийства осужденного в ФКУ ИК-2 <…> проведена служебная проверка. Сотрудники ИК-2 привлечены к дисциплинарной ответственности», — ответили в пресс-службе в ответ на редакционный запрос. В управлении ФСИН отметили, что сотрудники колоний усилят работу по выявлению склонных к суицидам осужденных. С ними будут проводить дополнительные беседы, поставят на контроль осужденных, которые не пройдут тесты психологов. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии прошли проверки. Прокуратура и другие ведомства выявляли нарушения после самоубийства осужденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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