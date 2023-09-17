В курганской колонии после самоубийства осужденного начались проверки. Инсайд

18 сентября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В исправительной колонии работают сотрудники СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ИК-2 УФСИН РФ по Курганской области начались проверки после суицида осужденного и охранника. Такую информацию URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «После самоубийства зека и охранника, в просветской колонии прошла прокурорская проверка. В исправительной колонии работают сотрудники следственного комитета», — рассказали источники. Также в региональном УФСИН ждут проверяющих из Москвы. По версии источников, криминальных признаков в инциденте не найдено. Силовики выясняют причины, толкнувшие осужденного на самоубийство. «Проверку проводят очень тщательно, все причастные будут наказаны максимально строго», — уверены собеседники редакции. Редакция URA.RU обращалась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало в курганской ИК-2 осужденного нашли мертвым. Незадолго до смерти мужчину перевели в штрафной изолятор.

В ИК-2 УФСИН РФ по Курганской области начались проверки после суицида осужденного и охранника. Такую информацию URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «После самоубийства зека и охранника, в просветской колонии прошла прокурорская проверка. В исправительной колонии работают сотрудники следственного комитета», — рассказали источники. Также в региональном УФСИН ждут проверяющих из Москвы. По версии источников, криминальных признаков в инциденте не найдено. Силовики выясняют причины, толкнувшие осужденного на самоубийство. «Проверку проводят очень тщательно, все причастные будут наказаны максимально строго», — уверены собеседники редакции. Редакция URA.RU обращалась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало в курганской ИК-2 осужденного нашли мертвым. Незадолго до смерти мужчину перевели в штрафной изолятор.