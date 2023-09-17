17 сентября 2023
16 сентября 2023

В курганской колонии после самоубийства осужденного начались проверки. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
В исправительной колонии работают сотрудники СК Фото:

В ИК-2 УФСИН РФ по Курганской области начались проверки после суицида осужденного и охранника. Такую информацию URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«После самоубийства зека и охранника, в просветской колонии прошла прокурорская проверка. В исправительной колонии работают сотрудники следственного комитета», — рассказали источники. Также в региональном УФСИН ждут проверяющих из Москвы.

По версии источников, криминальных признаков в инциденте не найдено. Силовики выясняют причины, толкнувшие осужденного на самоубийство. «Проверку проводят очень тщательно, все причастные будут наказаны максимально строго», — уверены собеседники редакции. Редакция URA.RU обращалась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало в курганской ИК-2 осужденного нашли мертвым. Незадолго до смерти мужчину перевели в штрафной изолятор.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ИК-2 УФСИН РФ по Курганской области начались проверки после суицида осужденного и охранника. Такую информацию URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «После самоубийства зека и охранника, в просветской колонии прошла прокурорская проверка. В исправительной колонии работают сотрудники следственного комитета», — рассказали источники. Также в региональном УФСИН ждут проверяющих из Москвы. По версии источников, криминальных признаков в инциденте не найдено. Силовики выясняют причины, толкнувшие осужденного на самоубийство. «Проверку проводят очень тщательно, все причастные будут наказаны максимально строго», — уверены собеседники редакции. Редакция URA.RU обращалась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало в курганской ИК-2 осужденного нашли мертвым. Незадолго до смерти мужчину перевели в штрафной изолятор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...