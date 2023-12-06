06 декабря 2023

Тюменские школы и детсады усилят контроль над соблюдением мер безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, ученики, вторая обувь, школа, школьники
Школам рекомендовали проявить дополнительное внимание и усилить контроль над соблюдением мер безопасности Фото:

В Тюмени детским садам и школам рекомендовали усилить контроль над соблюдением мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Такая рекомендация направлена после стрельбы в школе Брянска, которая произошла 7 декабря.

«С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях города Тюмени систематически проводится комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время школам и детским садам областной столицы рекомендовано проявить дополнительное внимание и усилить контроль за соблюдением требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов», — рассказали в департаменте.

Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу оружие и открыла огонь на уроке биологии. В результате инцидента двое, включая нападавшую, погибли, еще четверо пострадали. Известно, что в школе не работали металлоискатели и камеры. Охранники не обнаружили ружье, которое школьница пронесла на урок, спрятав в тубусе.

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В Тюмени детским садам и школам рекомендовали усилить контроль над соблюдением мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Такая рекомендация направлена после стрельбы в школе Брянска, которая произошла 7 декабря. «С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях города Тюмени систематически проводится комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время школам и детским садам областной столицы рекомендовано проявить дополнительное внимание и усилить контроль за соблюдением требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов», — рассказали в департаменте. Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу оружие и открыла огонь на уроке биологии. В результате инцидента двое, включая нападавшую, погибли, еще четверо пострадали. Известно, что в школе не работали металлоискатели и камеры. Охранники не обнаружили ружье, которое школьница пронесла на урок, спрятав в тубусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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