Тюменские школы и детсады усилят контроль над соблюдением мер безопасности

07 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Школам рекомендовали проявить дополнительное внимание и усилить контроль над соблюдением мер безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени детским садам и школам рекомендовали усилить контроль над соблюдением мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Такая рекомендация направлена после стрельбы в школе Брянска, которая произошла 7 декабря. «С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях города Тюмени систематически проводится комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время школам и детским садам областной столицы рекомендовано проявить дополнительное внимание и усилить контроль за соблюдением требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов», — рассказали в департаменте. Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу оружие и открыла огонь на уроке биологии. В результате инцидента двое, включая нападавшую, погибли, еще четверо пострадали. Известно, что в школе не работали металлоискатели и камеры. Охранники не обнаружили ружье, которое школьница пронесла на урок, спрятав в тубусе.

В Тюмени детским садам и школам рекомендовали усилить контроль над соблюдением мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Такая рекомендация направлена после стрельбы в школе Брянска, которая произошла 7 декабря. «С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях города Тюмени систематически проводится комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время школам и детским садам областной столицы рекомендовано проявить дополнительное внимание и усилить контроль за соблюдением требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов», — рассказали в департаменте. Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу оружие и открыла огонь на уроке биологии. В результате инцидента двое, включая нападавшую, погибли, еще четверо пострадали. Известно, что в школе не работали металлоискатели и камеры. Охранники не обнаружили ружье, которое школьница пронесла на урок, спрятав в тубусе.