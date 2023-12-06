Тюменские школы и детсады усилят контроль над соблюдением мер безопасности

В Тюмени детским садам и школам рекомендовали усилить контроль над соблюдением мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Такая рекомендация направлена после стрельбы в школе Брянска, которая произошла 7 декабря.
«С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях города Тюмени систематически проводится комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время школам и детским садам областной столицы рекомендовано проявить дополнительное внимание и усилить контроль за соблюдением требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов», — рассказали в департаменте.
Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу оружие и открыла огонь на уроке биологии. В результате инцидента двое, включая нападавшую, погибли, еще четверо пострадали. Известно, что в школе не работали металлоискатели и камеры. Охранники не обнаружили ружье, которое школьница пронесла на урок, спрятав в тубусе.
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