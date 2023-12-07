Курганцы раскритиковали учителей, допускающих буллинг в школах

По мнению курганцев, учителя «не замечают издевательства» над учениками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области раскритиковали учителей, которые не следят за учениками и допускают буллинг в школах. Об этом курганцы пишут в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Так они отреагировали на происшествие в Брянске, когда 14-летняя ученица пронесла в школу огнестрельное оружие и совершила несколько выстрелов.

«Виноват учитель. Как можно не заметить издевательств? Для чего нужны психологи?», — написала Олеся Кузеванова. Еще один пользователь подчеркнул, что «природа конфликта и причины были ясны давно». «Просто никто не работал с ребенком, закрывали на это глаза. А сколько таких детей, которым прямо сейчас нужны помощь и поддержка? Представьте, что пришлось пережить ребенку до такого случая», — отметил он.

Комментатор Инга Астролог посоветовала не «усиливать охрану снаружи, а проводить воспитательную работу внутри». Елена Янова написала, что в стенах школы именно администрация и учителя обязаны обеспечить безопасные условия воспитания обучающихся, присмотр и уход за ними.

В это время Ирина Лунина отметила, что «с родителей нужно спрашивать в первую очередь». «А то ответственность за детей повесили на кого угодно, только не них. Всегда кто-то виноват, но только не родители», — написала она.

В школе в Брянске произошла стрельба. Восьмиклассница несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия. Пять человек получили ранения, одна девочка погибла, а сама нападавшая покончила с собой. За две недели до произошедшего школьница проходила психологический тест, который не выявил никаких нарушений. После случившегося администрация Кургана усилит безопасность в школах.