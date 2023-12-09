В Заречном районе Тюмени ради реновации снесут около ста домов

10 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Общественные слушания по КРТ пройдут с 18 по 22 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Заречной части Тюмени в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют снести примерно сто частных домов. Об этом сообщили журналисты. «По предварительной информации, планируется снести частные дома в зоне индивидуального жилого строительства на улицах Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На месте снесенных зданий возведут многоэтажные дома, а также построят новые школы, детские сады и другие объекты, такие как аптеки, банки и заведения общепита», — рассказал «Наш Город». Общественные слушания пройдут с 18 по 22 декабря. Журналисты уточнили, что в районе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая хотят построить многоуровневый гаражный комплекс на 1000 машиномест к 2029 году, а также подземную и открытые парковки. Помимо этого, до 2035 года планируется построить школу на 1100 мест. В этом году администрация города опубликовала постановление, котором указано, что в Тюмени около 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за КРТ в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено десять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Заречной части Тюмени в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют снести примерно сто частных домов. Об этом сообщили журналисты. «По предварительной информации, планируется снести частные дома в зоне индивидуального жилого строительства на улицах Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На месте снесенных зданий возведут многоэтажные дома, а также построят новые школы, детские сады и другие объекты, такие как аптеки, банки и заведения общепита», — рассказал «Наш Город». Общественные слушания пройдут с 18 по 22 декабря. Журналисты уточнили, что в районе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая хотят построить многоуровневый гаражный комплекс на 1000 машиномест к 2029 году, а также подземную и открытые парковки. Помимо этого, до 2035 года планируется построить школу на 1100 мест. В этом году администрация города опубликовала постановление, котором указано, что в Тюмени около 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за КРТ в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено десять лет.