09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Заречном районе Тюмени ради реновации снесут около ста домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичные слушания. Челябинск , священник, публичные слушания, поп
Общественные слушания по КРТ пройдут с 18 по 22 декабря Фото:

В Заречной части Тюмени в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют снести примерно сто частных домов. Об этом сообщили журналисты.

«По предварительной информации, планируется снести частные дома в зоне индивидуального жилого строительства на улицах Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На месте снесенных зданий возведут многоэтажные дома, а также построят новые школы, детские сады и другие объекты, такие как аптеки, банки и заведения общепита», — рассказал «Наш Город».

Общественные слушания пройдут с 18 по 22 декабря. Журналисты уточнили, что в районе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая хотят построить многоуровневый гаражный комплекс на 1000 машиномест к 2029 году, а также подземную и открытые парковки. Помимо этого, до 2035 года планируется построить школу на 1100 мест.

В этом году администрация города опубликовала постановление, котором указано, что в Тюмени около 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за КРТ в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено десять лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заречной части Тюмени в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют снести примерно сто частных домов. Об этом сообщили журналисты. «По предварительной информации, планируется снести частные дома в зоне индивидуального жилого строительства на улицах Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На месте снесенных зданий возведут многоэтажные дома, а также построят новые школы, детские сады и другие объекты, такие как аптеки, банки и заведения общепита», — рассказал «Наш Город». Общественные слушания пройдут с 18 по 22 декабря. Журналисты уточнили, что в районе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая хотят построить многоуровневый гаражный комплекс на 1000 машиномест к 2029 году, а также подземную и открытые парковки. Помимо этого, до 2035 года планируется построить школу на 1100 мест. В этом году администрация города опубликовала постановление, котором указано, что в Тюмени около 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за КРТ в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено десять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...