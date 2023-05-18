В Тюмени ради реновации снесут почти 150 домов. Карта

19 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Большинство домов, которые попадут под снос — частные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени без малого 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за комплексного развития территории в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Постановление о проведении КРТ опубликовано администрацией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени, площадью 64,33 га. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — говорится в постановлении главы Тюмени. В список на снос попал лишь один многоквартирник, признанный аварийным. Остальные дома в данную категорию не входят. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено 10 лет.

В Тюмени без малого 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за комплексного развития территории в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Постановление о проведении КРТ опубликовано администрацией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени, площадью 64,33 га. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — говорится в постановлении главы Тюмени. В список на снос попал лишь один многоквартирник, признанный аварийным. Остальные дома в данную категорию не входят. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено 10 лет.