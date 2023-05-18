18 мая 2023
17 мая 2023

В Тюмени ради реновации снесут почти 150 домов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания на Азина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург , снос здания, руины, разрушение дома, улица азина18, работа эскаватора
Большинство домов, которые попадут под снос — частные Фото:

В Тюмени без малого 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за комплексного развития территории в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Постановление о проведении КРТ опубликовано администрацией города.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени, площадью 64,33 га. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — говорится в постановлении главы Тюмени.

В список на снос попал лишь один многоквартирник, признанный аварийным. Остальные дома в данную категорию не входят. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено 10 лет.

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В Тюмени без малого 150 многоквартирных и частных домов отправят под снос из-за комплексного развития территории в районе улиц Коммунистической, Рылеева, Набережной, Железнодорожной базы и переулка Берегового. Постановление о проведении КРТ опубликовано администрацией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени, площадью 64,33 га. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — говорится в постановлении главы Тюмени. В список на снос попал лишь один многоквартирник, признанный аварийным. Остальные дома в данную категорию не входят. Всего сравнять с землей планируют 148 строений, 142 из которых — частные дома. На проведение всех мероприятий отведено 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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