Происшествия Криминал Женщина лишилась денег из-за совета фейкового курганского главврача 10 декабря 2023 в 14:59 Размер текста - 17 + В Кургане медработник поверила аферистам и лишилась 350 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Медработник из Кургана лишилась нескольких сотен тысяч рублей, когда поверила сообщению от фейкового главврача, который попросил ее поучаствовать в секретной операции спецслужб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Курганской области в Telegram. «Сообщение от якобы главврача поступило работнице одного из медицинских учреждений Кургана. Далее с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и службы безопасности банка, убедив потерпевшую оформить кредит и перевести 350 тысяч рублей на указанный счет», — указано в информации представителей ведомства. По данным полиции, аферисты находились на постоянной связи с жертвой, отслеживали ее передвижение и даже угрожали, если женщина расскажет кому-либо о происходящем. Таким образом она получила кредит и отправила деньги мошенникам. Медработник из Кургана лишилась нескольких сотен тысяч рублей, когда поверила сообщению от фейкового главврача, который попросил ее поучаствовать в секретной операции спецслужб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Курганской области в Telegram. «Сообщение от якобы главврача поступило работнице одного из медицинских учреждений Кургана. Далее с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и службы безопасности банка, убедив потерпевшую оформить кредит и перевести 350 тысяч рублей на указанный счет», — указано в информации представителей ведомства. По данным полиции, аферисты находились на постоянной связи с жертвой, отслеживали ее передвижение и даже угрожали, если женщина расскажет кому-либо о происходящем. Таким образом она получила кредит и отправила деньги мошенникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям