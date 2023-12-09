Женщина лишилась денег из-за совета фейкового курганского главврача

Медработник из Кургана лишилась нескольких сотен тысяч рублей, когда поверила сообщению от фейкового главврача, который попросил ее поучаствовать в секретной операции спецслужб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Курганской области в Telegram.
«Сообщение от якобы главврача поступило работнице одного из медицинских учреждений Кургана. Далее с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и службы безопасности банка, убедив потерпевшую оформить кредит и перевести 350 тысяч рублей на указанный счет», — указано в информации представителей ведомства.
По данным полиции, аферисты находились на постоянной связи с жертвой, отслеживали ее передвижение и даже угрожали, если женщина расскажет кому-либо о происходящем. Таким образом она получила кредит и отправила деньги мошенникам.
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