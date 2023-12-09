Юлия Савичева раскрыла жене Павла Воли рецепт бабушкиного салата

Савичева рассказала, как бабушка учила ее готовить салат на Новый год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана певица Юлия Савичева раскрыла рецепт салата «селедка под шубой», который ей передала бабушка. О рецепте артистка рассказала Ляйсан Утяшевой (супруга шоумена Павла Воли) в передаче на ее youtube-канале.

«В традиционный салат „селедка под шубой“ бабушка научила меня добавлять тертое яблоко. Еще важно готовый салат сверху обсыпать косточками граната», — пояснила Савичева.

Савичева подчеркнула, что из-за плотного графика выступлений, у нее начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она добавила, что стала больше внимания уделять своему здоровью.

В начале декабря Савичева вернулась с премии Music Box со статуэткой. Она получила ее за лучшее концертное шоу «Стихия». Савичева также получила премию «Песня года» за композицию «Желтое такси». Это была уже восьмая по счету награда артистки.