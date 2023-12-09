В Кургане УК «Прометей» отремонтировала дома, жильцы которых жаловались на холод

Курганцы жаловались на холод и проблемы водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане специалисты УК «Прометей» провели ремонт в домах, где люди страдали от сырости, холода и проблем с водоснабжением. Оба строения расположены по улице Глинки, пояснила пресс-служба мэрии.

«Бригада „Прометея“ выехала и выполнила все необходимые работы по ремонту входной двери и восстановлению целостности оконного проема входной группы в многоквартирном доме №18. В доме №16, где произошла аварийная ситуация, выполнен ремонт стояка холодной воды. На оба адреса выезжали специалисты Департамента ЖКХ», — написано на сайте администрации Кургана.

По словам коммунальщиков, в указанных домах ремонт входных групп и окон проводится регулярно, но жильцы продолжают их ломать. Регулярные беседы ни к чему не приводят, положительной динамики не наблюдается.

В дальнейшем в строениях №16 и 18 по улице Глинки планируют установить железные двери, будет проведен капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения. Износ труб на данный момент составляет 90%. В порядок будут приведены стояки и система канализаций. На 2024 год запланирован ремонт кровли. В управляющей компании отмечают, что задолженность жильцов за оплату составляет порядка 1,7 млн рублей с каждого дома.

После жалоб горожан в СКР по Курганской области организовали проверку. Ситуацию взял на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.