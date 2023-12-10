10 декабря 2023

В курганское село Мехонское перестал ездить автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Мимо села Мехонское проходит несколько межмуниципальных и межрегиональных маршрутов Фото:

В село Мехонское из Шатровского муниципального округа Курганской области не ходят пассажирские автобусы — перевозчики посчитали бизнес неприбыльным. Об этом сообщила администрация Шатровского МО в соцсети «ВКонтакте», отвечая пользователю на вопрос о доступности транспорта в селе.

«На сегодняшний день муниципальных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, к сожалению, нет, так как данные услуги стали нерентабельны», — ответила администрация МО в комментариях к одной из записей сообщества. Местные жители, по данным администрации, вместо автобусов выбирают услуги такси или попутку. Водители публикуют объявления о предстоящем выезде в Курган, Тюмень и Шадринск в окружных публичных группах в соцсетях.

Кроме того, администрация заявила, что неоднократно проводила конкурс на перевозку пассажиров, но желающих заниматься этим не объявилось. «По маршруту Курган — Шатрово, Шатрово — Курган сейчас выезжает только одна „Газель“. Выезд из Шатрово в 14:00 из центра села от здания Шатровского Дома культуры. Также мимо села Мехонское проходит много проходящих автобусов Шадринск — Тюмень, Тюмень — Шадринск, Курган — Тюмень, Тюмень — Курган. Все автобусы делают остановку у населенного пункта», — уточнила администрация Шатровского МО.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринском районе Курганской области власти нашли решение проблемы нехватки общественного транспорта, который должен курсировать между населенными пунктами. Там нашли таксистов, которые по предварительной записи увозили сельчан в город и обратно.

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В село Мехонское из Шатровского муниципального округа Курганской области не ходят пассажирские автобусы — перевозчики посчитали бизнес неприбыльным. Об этом сообщила администрация Шатровского МО в соцсети «ВКонтакте», отвечая пользователю на вопрос о доступности транспорта в селе. «На сегодняшний день муниципальных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, к сожалению, нет, так как данные услуги стали нерентабельны», — ответила администрация МО в комментариях к одной из записей сообщества. Местные жители, по данным администрации, вместо автобусов выбирают услуги такси или попутку. Водители публикуют объявления о предстоящем выезде в Курган, Тюмень и Шадринск в окружных публичных группах в соцсетях. Кроме того, администрация заявила, что неоднократно проводила конкурс на перевозку пассажиров, но желающих заниматься этим не объявилось. «По маршруту Курган — Шатрово, Шатрово — Курган сейчас выезжает только одна „Газель“. Выезд из Шатрово в 14:00 из центра села от здания Шатровского Дома культуры. Также мимо села Мехонское проходит много проходящих автобусов Шадринск — Тюмень, Тюмень — Шадринск, Курган — Тюмень, Тюмень — Курган. Все автобусы делают остановку у населенного пункта», — уточнила администрация Шатровского МО. Ранее URA.RU писало, что в Шадринском районе Курганской области власти нашли решение проблемы нехватки общественного транспорта, который должен курсировать между населенными пунктами. Там нашли таксистов, которые по предварительной записи увозили сельчан в город и обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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