Тюменец Сергей Девляшов не прошел в суперфинал шоу «Суперниндзя» на СТС

12 декабря 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Тюменскому «Человеку-пауку» не хватило сил пройти последнюю контрольную точку на суперсложной трассе Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменский «Человек-паук» Сергей Девляшов выбыл из соревнований, пройдя почти все испытания на суперсложной трассе в финале телешоу «Суперниндзя» на СТС. Проходить трассу Сергей начал быстро и легко, но под конец сильно устал и это привело его к поражению. «Он очень быстро стартовал, шел уверенно. Все испытания он проходил так легко, будто бы он в невесомости и ничего не весит сам. Но под конец он устал и выдохся», — сообщили комментаторы во время эфира. Прошлая серия финала показала, насколько сложной была трасса для прохождения. Как сообщало URA.RU еще один тюменец Федор Трубин прошел до третьей контрольной точки. Ни один из 16 участников первой серии финальных игр не смог преодолеть все испытания. Во второй серии финала, 11 декабря, трассу прошли Вадим Тимонов, Никита Хайдюков и Влас Гаврилов, который и заменил Никиту Хайдюкова в суперфинале — обойдя его по времени прохождения трассы. Новым «Супернинздя» стал Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга.

Тюменский «Человек-паук» Сергей Девляшов выбыл из соревнований, пройдя почти все испытания на суперсложной трассе в финале телешоу «Суперниндзя» на СТС. Проходить трассу Сергей начал быстро и легко, но под конец сильно устал и это привело его к поражению. «Он очень быстро стартовал, шел уверенно. Все испытания он проходил так легко, будто бы он в невесомости и ничего не весит сам. Но под конец он устал и выдохся», — сообщили комментаторы во время эфира. Прошлая серия финала показала, насколько сложной была трасса для прохождения. Как сообщало URA.RU еще один тюменец Федор Трубин прошел до третьей контрольной точки. Ни один из 16 участников первой серии финальных игр не смог преодолеть все испытания. Во второй серии финала, 11 декабря, трассу прошли Вадим Тимонов, Никита Хайдюков и Влас Гаврилов, который и заменил Никиту Хайдюкова в суперфинале — обойдя его по времени прохождения трассы. Новым «Супернинздя» стал Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга.