11 декабря 2023

Часть тюменцев хотят освободить от транспортного налога

Тюменские власти хотят отменить налог на авто для родных погибших ветеранов
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, тюменская областная дума, комитет, документы
Законопроект направлен на отмену налога на автомобили для родных погибших ветеранов боевых действий Фото:

В Тюменской области хотят отменить налог на транспорт для каждого близкого члена семьи инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.

«Предлагается освободить от уплаты транспортного налога каждого члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Также продлить действие налоговой льготы на налоговый период 2023 года для участников СВО», — говорится в проекте.

В случае принятия поправок льготы будут положены тем членам семьи, которые нетрудоспособны и получают пенсии по потере кормильца, а также супругам и родителям погибших. Выпадающие доходы бюджета после введения изменений составят 1,2 млн рублей, однако их компенсируют другие налогоплательщики за счет своих текущих выплат.

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В Тюменской области хотят отменить налог на транспорт для каждого близкого члена семьи инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен в областную думу. «Предлагается освободить от уплаты транспортного налога каждого члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Также продлить действие налоговой льготы на налоговый период 2023 года для участников СВО», — говорится в проекте. В случае принятия поправок льготы будут положены тем членам семьи, которые нетрудоспособны и получают пенсии по потере кормильца, а также супругам и родителям погибших. Выпадающие доходы бюджета после введения изменений составят 1,2 млн рублей, однако их компенсируют другие налогоплательщики за счет своих текущих выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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