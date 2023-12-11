Политика Власть Часть тюменцев хотят освободить от транспортного налога Тюменские власти хотят отменить налог на авто для родных погибших ветеранов 12 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 + Законопроект направлен на отмену налога на автомобили для родных погибших ветеранов боевых действий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области хотят отменить налог на транспорт для каждого близкого члена семьи инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен в областную думу. «Предлагается освободить от уплаты транспортного налога каждого члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Также продлить действие налоговой льготы на налоговый период 2023 года для участников СВО», — говорится в проекте. В случае принятия поправок льготы будут положены тем членам семьи, которые нетрудоспособны и получают пенсии по потере кормильца, а также супругам и родителям погибших. Выпадающие доходы бюджета после введения изменений составят 1,2 млн рублей, однако их компенсируют другие налогоплательщики за счет своих текущих выплат. В Тюменской области хотят отменить налог на транспорт для каждого близкого члена семьи инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен в областную думу. «Предлагается освободить от уплаты транспортного налога каждого члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Также продлить действие налоговой льготы на налоговый период 2023 года для участников СВО», — говорится в проекте. В случае принятия поправок льготы будут положены тем членам семьи, которые нетрудоспособны и получают пенсии по потере кормильца, а также супругам и родителям погибших. Выпадающие доходы бюджета после введения изменений составят 1,2 млн рублей, однако их компенсируют другие налогоплательщики за счет своих текущих выплат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям