Военкоры сообщают о взятии Марьинки: главное к вечеру 13 декабря

ВС РФ освободили Марьинку на донецком направлении

13 декабря 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Марьинку и уничтожили технику ВСУ на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряд российских и украинских telegram-каналов сообщили об освобождении города Марьинка солдатами РФ на донецком направлении. В Минобороны страны пока не подтвердили данную информацию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря. Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку. Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на источник. До этого фактическом взятии города говорили российские военкоры. В соцсетях также публиковали развевающийся флаг РФ над городом. Информацию подтверждали и украинские источники.

На донецком направлении солдаты РФ уничтожили вражескую украинскую технику при помощи беспилотников «Ланцет», передает Пятый канал.

Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. В ходе встречи Киеву одобрили пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Тем не менее Украину предупредили о том, что ресурсы ограничены. В ходе встречи Зеленский дал понять, что не способен победить Россию без посторонней помощи. Сам Байден не смог ответить на вопрос о том, когда стоит проводить переговоры с Россией. Также Байден пообещал, что Украина «точно войдет в НАТО».

Зеленский в ходе встречи с Байденом выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Буквально в этот же день прошла информация о взятии Марьинки российскими солдатами.

В Киеве в первой половине дня объявили воздушную тревогу. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская противовоздушная оборона страны сбила 10 ракет. Сообщалось о пострадавших.

Ряд российских и украинских telegram-каналов сообщили об освобождении города Марьинка солдатами РФ на донецком направлении. В Минобороны страны пока не подтвердили данную информацию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря.