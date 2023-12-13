Военкоры сообщают о взятии Марьинки: главное к вечеру 13 декабря

ВС РФ освободили Марьинку на донецком направлении
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock, сбойка
ВС РФ освободили Марьинку и уничтожили технику ВСУ на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ряд российских и украинских telegram-каналов сообщили об освобождении города Марьинка солдатами РФ на донецком направлении. В Минобороны страны пока не подтвердили данную информацию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря.

  • Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку. Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на источник. До этого фактическом взятии города говорили российские военкоры. В соцсетях также публиковали развевающийся флаг РФ над городом. Информацию подтверждали и украинские источники.
  • На донецком направлении солдаты РФ уничтожили вражескую украинскую технику при помощи беспилотников «Ланцет», передает Пятый канал.
  • Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. В ходе встречи Киеву одобрили пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Тем не менее Украину предупредили о том, что ресурсы ограничены. В ходе встречи Зеленский дал понять, что не способен победить Россию без посторонней помощи. Сам Байден не смог ответить на вопрос о том, когда стоит проводить переговоры с Россией. Также Байден пообещал, что Украина «точно войдет в НАТО».
  • Зеленский в ходе встречи с Байденом выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Буквально в этот же день прошла информация о взятии Марьинки российскими солдатами.
  • В Киеве в первой половине дня объявили воздушную тревогу. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская противовоздушная оборона страны сбила 10 ракет. Сообщалось о пострадавших.

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Ряд российских и украинских telegram-каналов сообщили об освобождении города Марьинка солдатами РФ на донецком направлении. В Минобороны страны пока не подтвердили данную информацию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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