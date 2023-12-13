В Киеве сообщили о пострадавших после ночного обстрела

13 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, есть пострадавшие из-за падения обломков. «Есть пострадавшие в результате падения обломков», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что десять ракет было сбито системами ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали. По его словам, 20 жителей было госпитализировано. Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киеве, передает телеканал 360. В городе была объявлена воздушная тревога.

В Киеве с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, есть пострадавшие из-за падения обломков. «Есть пострадавшие в результате падения обломков», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что десять ракет было сбито системами ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали. По его словам, 20 жителей было госпитализировано. Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киеве, передает телеканал 360. В городе была объявлена воздушная тревога.