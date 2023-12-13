В Киеве сообщили о пострадавших после ночного обстрела

Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, есть пострадавшие из-за падения обломков.
«Есть пострадавшие в результате падения обломков», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что десять ракет было сбито системами ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали. По его словам, 20 жителей было госпитализировано.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киеве, передает телеканал 360. В городе была объявлена воздушная тревога.
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