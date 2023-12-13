В Киеве сообщили о пострадавших после ночного обстрела

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Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, есть пострадавшие из-за падения обломков.

«Есть пострадавшие в результате падения обломков», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что десять ракет было сбито системами ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали. По его словам, 20 жителей было госпитализировано.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киеве, передает телеканал 360. В городе была объявлена воздушная тревога.

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В Киеве с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, есть пострадавшие из-за падения обломков. «Есть пострадавшие в результате падения обломков», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что десять ракет было сбито системами ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 53 человека пострадали. По его словам, 20 жителей было госпитализировано. Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киеве, передает телеканал 360. В городе была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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