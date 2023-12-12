Байден пообещал, что Украина точно войдет в НАТО

13 декабря 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Байден забыл упомянуть сроки вступления Украины в НАТО Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина точно станет членом НАТО. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «НАТО будет будущим Украины. Об этом нет вопроса», — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Однако, Байден не указал сроков вступления Украины в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Джо Байденом. Американский лидер уже одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Сейчас нужно, чтобы Конгресс одобрил его решение. США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь, по словам Байдена, в скором времени прекратится.

Украина точно станет членом НАТО. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «НАТО будет будущим Украины. Об этом нет вопроса», — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Однако, Байден не указал сроков вступления Украины в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Джо Байденом. Американский лидер уже одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Сейчас нужно, чтобы Конгресс одобрил его решение. США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь, по словам Байдена, в скором времени прекратится.