Зеленский нагло обманул Байдена об успехах на фронте

13 декабря 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ якобы ликвидировали больше 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Об этом он заявил после встречи с американским лидером Джо Байденом в США. «Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит — это то, что Россия не заняла ни одного поселка. Ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в беседе с Fox News . Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). По данным ведомства, военные ВС РФ продвигаются на этом направлении. Они прорываются к населенному пункту Часов Яр и стремятся выйти к Клещеевке. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское в ДНР и часть Авдеевки. Также военкоры сообщали, что войска близки к полному взятью Марьинки, там уже установлен российский флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Об этом он заявил после встречи с американским лидером Джо Байденом в США. «Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит — это то, что Россия не заняла ни одного поселка. Ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в беседе с Fox News. Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). По данным ведомства, военные ВС РФ продвигаются на этом направлении. Они прорываются к населенному пункту Часов Яр и стремятся выйти к Клещеевке. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское в ДНР и часть Авдеевки. Также военкоры сообщали, что войска близки к полному взятью Марьинки, там уже установлен российский флаг.