Зеленский нагло обманул Байдена об успехах на фронте

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Президент США. stock, владимир зеленский, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ якобы ликвидировали больше 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Об этом он заявил после встречи с американским лидером Джо Байденом в США.

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит — это то, что Россия не заняла ни одного поселка. Ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в беседе с Fox News.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). По данным ведомства, военные ВС РФ продвигаются на этом направлении. Они прорываются к населенному пункту Часов Яр и стремятся выйти к Клещеевке. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское в ДНР и часть Авдеевки. Также военкоры сообщали, что войска близки к полному взятью Марьинки, там уже установлен российский флаг.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным заявлением о том, что Россия не заняла ни одного поселка за 2023 год. Об этом он заявил после встречи с американским лидером Джо Байденом в США. «Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит — это то, что Россия не заняла ни одного поселка. Ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в беседе с Fox News. Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). По данным ведомства, военные ВС РФ продвигаются на этом направлении. Они прорываются к населенному пункту Часов Яр и стремятся выйти к Клещеевке. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское в ДНР и часть Авдеевки. Также военкоры сообщали, что войска близки к полному взятью Марьинки, там уже установлен российский флаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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