Байден поговорил с Зеленским: главные заявления со встречи лидеров стран

Когда Зеленскому задали вопрос о способности победить РФ без поддержки США, он не смог на него ответить. Украинский лидер лишь пожал плечами, пишет корреспондент Bloomberg в соцсети X.
Байден не придумал, что сказать, когда прозвучал вопрос о благоприятном времени, чтобы начать переговоры с РФ. Однозначного ответа не последовало, передает пресс-служба Белого дома.
Штаты рассчитывают на победу ВСУ в текущем конфликте с ВС РФ. Об этом завил глава США в рамках совместной пресс-конференции с украинским лидером.
Украина обязательно станет членом НАТО, отметил Байден. При этом точные сроки названы не были.
Президент США высморкался в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой, который в это время благодарил его за новые санкции против РФ. Трансляция встречи велась в формате «онлайн».
На встрече с Зеленским Байден усмехнулся. Поводом для такой реакции послужил вопрос журналистов о победе Украины в противостоянии с Россией и его отношении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.