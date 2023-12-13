Байден поговорил с Зеленским: главные заявления со встречи лидеров стран

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. URA.RU приводит самые значимые высказывания глав двух государств.

  • Байден одобрил Киеву новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Сейчас это решение должен поддержать Конгресс США, передает пресс-пул Белого дома.
  • «Большая часть американской помощи Украине остается в Штатах», — заявил Зеленский. Речь идет о двух третьих выделяемой поддержки.
  • В Конгрессе США есть республиканцы, которые не одобряют помощь Киеву. В этом признался американский президент.
  • Конгресс США примет решение о выделении 200 млн долларов Украине до рождественских каникул, отметил Байден.
  • Вашингтон продолжит спонсировать Украину. Но без дополнительного финансирования ресурсы скоро закончатся, сказал президент США.
  • Киев рассчитывает на помощь Запада. Зеленский отметил, что особенно полагается на поддержку со стороны Соединенных Штатов.
  • По словам Байдена, США будут наращивать военно-промышленное сотрудничество с Украиной. Этому во многом способствовала прошедшая совместная конференция.
  • Когда Зеленскому задали вопрос о способности победить РФ без поддержки США, он не смог на него ответить. Украинский лидер лишь пожал плечами, пишет корреспондент Bloomberg в соцсети X.
  • Байден не придумал, что сказать, когда прозвучал вопрос о благоприятном времени, чтобы начать переговоры с РФ. Однозначного ответа не последовало, передает пресс-служба Белого дома.
  • Штаты рассчитывают на победу ВСУ в текущем конфликте с ВС РФ. Об этом завил глава США в рамках совместной пресс-конференции с украинским лидером.
  • Украина обязательно станет членом НАТО, отметил Байден. При этом точные сроки названы не были.
  • Президент США высморкался в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой, который в это время благодарил его за новые санкции против РФ. Трансляция встречи велась в формате «онлайн».
  • На встрече с Зеленским Байден усмехнулся. Поводом для такой реакции послужил вопрос журналистов о победе Украины в противостоянии с Россией и его отношении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. URA.RU приводит самые значимые высказывания глав двух государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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