Readovka: российская армия освободила Марьинку

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ВС РФ освободили Марьинку, пишет Readovka Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку. Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на источник. Эту же информацию подтверждают и украинские СМИ, в частности, telegram-канал «Политика страны».

«Марьинка окончательно освобождена русской армией», — передают авторы Readovka. Они отметили, что основной периметр города зачищен [от украинских сил]. В украинских соцсетях уточняют, что «Марьинка пала».

Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Мариньки нет. В последнем на момент публикации сообщении в telegram-канале ведомства начальник пресс-центра группировки «Юг» отчитался о поражении живой силе и технике противника в Маринке.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Еще днем военкоры отмечали, что российские солдаты взяли под контроль Марьинку. URA.RU публиковало актуальную карту с фронта боевых действий.

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Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку. Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на источник. Эту же информацию подтверждают и украинские СМИ, в частности, telegram-канал «Политика страны». «Марьинка окончательно освобождена русской армией», — передают авторы Readovka. Они отметили, что основной периметр города зачищен [от украинских сил]. В украинских соцсетях уточняют, что «Марьинка пала». Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Мариньки нет. В последнем на момент публикации сообщении в telegram-канале ведомства начальник пресс-центра группировки «Юг» отчитался о поражении живой силе и технике противника в Маринке. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Еще днем военкоры отмечали, что российские солдаты взяли под контроль Марьинку. URA.RU публиковало актуальную карту с фронта боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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