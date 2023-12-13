Readovka: российская армия освободила Марьинку

Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку. Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на источник. Эту же информацию подтверждают и украинские СМИ, в частности, telegram-канал «Политика страны».
«Марьинка окончательно освобождена русской армией», — передают авторы Readovka. Они отметили, что основной периметр города зачищен [от украинских сил]. В украинских соцсетях уточняют, что «Марьинка пала».
Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Мариньки нет. В последнем на момент публикации сообщении в telegram-канале ведомства начальник пресс-центра группировки «Юг» отчитался о поражении живой силе и технике противника в Маринке.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Еще днем военкоры отмечали, что российские солдаты взяли под контроль Марьинку. URA.RU публиковало актуальную карту с фронта боевых действий.
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