13 декабря 2023

Тюменцам хотят повысить цены на газ в баллонах в 2024 году

В Тюменской области стоимость газа в баллонах для населения вырастет на 9,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, газ, газовая плита, жкх, огонь, кухня, чайник
Тем, кто готовит на газу из баллонов, придется платить больше Фото:

Власти Тюменской области готовится утвердить новые цены на сжиженный газ в баллонах, который реализуют населению для бытовых нужд. Рост стоимости должен произойти с 1 июля 2024 года. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства региона.

«Проектом предусматривается установить льготные цены на сжиженный газ на период с 1 января по 30 июня 2024 года на уровне цен, действующих с 1 января 2023 года. С 1 июля по 31 декабря 2024 года цены повысятся не более чем на 9,6%», — говорится в проекте областных властей.

Документ пока находится на рассмотрении. Если его примут, то с 1 июля 2024 года стоимость сжиженного газа в баллонах для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского района, с учетом НДС, вырастет так:

  • с доставкой: с 58,92 до 64,57 рублей за килограмм;
  • без доставки: 44,18 до 48,42.

Для жителей прочих муниципальных образований области стоимость составит:

  • с доставкой: с 55,60 до 60,92 рублей за килограмм;
  • без доставки: 41,68 до 45,68.

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Власти Тюменской области готовится утвердить новые цены на сжиженный газ в баллонах, который реализуют населению для бытовых нужд. Рост стоимости должен произойти с 1 июля 2024 года. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства региона. «Проектом предусматривается установить льготные цены на сжиженный газ на период с 1 января по 30 июня 2024 года на уровне цен, действующих с 1 января 2023 года. С 1 июля по 31 декабря 2024 года цены повысятся не более чем на 9,6%», — говорится в проекте областных властей. Документ пока находится на рассмотрении. Если его примут, то с 1 июля 2024 года стоимость сжиженного газа в баллонах для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского района, с учетом НДС, вырастет так: Для жителей прочих муниципальных образований области стоимость составит:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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