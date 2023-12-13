Тюменцам хотят повысить цены на газ в баллонах в 2024 году

В Тюменской области стоимость газа в баллонах для населения вырастет на 9,6%

14 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Тем, кто готовит на газу из баллонов, придется платить больше Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тюменской области готовится утвердить новые цены на сжиженный газ в баллонах, который реализуют населению для бытовых нужд. Рост стоимости должен произойти с 1 июля 2024 года. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства региона. «Проектом предусматривается установить льготные цены на сжиженный газ на период с 1 января по 30 июня 2024 года на уровне цен, действующих с 1 января 2023 года. С 1 июля по 31 декабря 2024 года цены повысятся не более чем на 9,6%», — говорится в проекте областных властей. Документ пока находится на рассмотрении. Если его примут, то с 1 июля 2024 года стоимость сжиженного газа в баллонах для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского района, с учетом НДС, вырастет так: с доставкой: с 58,92 до 64,57 рублей за килограмм;

без доставки: 44,18 до 48,42. Для жителей прочих муниципальных образований области стоимость составит: с доставкой: с 55,60 до 60,92 рублей за килограмм;

без доставки: 41,68 до 45,68.

Власти Тюменской области готовится утвердить новые цены на сжиженный газ в баллонах, который реализуют населению для бытовых нужд. Рост стоимости должен произойти с 1 июля 2024 года. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства региона. «Проектом предусматривается установить льготные цены на сжиженный газ на период с 1 января по 30 июня 2024 года на уровне цен, действующих с 1 января 2023 года. С 1 июля по 31 декабря 2024 года цены повысятся не более чем на 9,6%», — говорится в проекте областных властей. Документ пока находится на рассмотрении. Если его примут, то с 1 июля 2024 года стоимость сжиженного газа в баллонах для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского района, с учетом НДС, вырастет так: Для жителей прочих муниципальных образований области стоимость составит: