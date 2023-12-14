14 декабря 2023

В Курганской области умерла педагог Гонцова, посвятившая работе более 40 лет

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
О смерти учителя-методиста сообщили в департаменте образования и науки региона Фото:

В Курганской области умерла учитель-методист Ольга Гонцова, посвятившая педагогической практике более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования региона.

«Ушла из жизни Ольга Гонцова, которая более 40 лет отдала работе в Введенской средней школе №2. В трудное послевоенное время на молодого педагога свалилось множество проблем по организации учебного процесса и хозяйственные хлопоты. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

После окончания Мишкинского педучилища Гонцова приехала в Введенское, где была назначена заведующей начальной школой. За свой труд педагог награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

В поселке Ольгу Гонцову считают основателем образования
В поселке Ольгу Гонцову считают основателем образования
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В Курганской области умерла учитель-методист Ольга Гонцова, посвятившая педагогической практике более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования региона. «Ушла из жизни Ольга Гонцова, которая более 40 лет отдала работе в Введенской средней школе №2. В трудное послевоенное время на молодого педагога свалилось множество проблем по организации учебного процесса и хозяйственные хлопоты. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». После окончания Мишкинского педучилища Гонцова приехала в Введенское, где была назначена заведующей начальной школой. За свой труд педагог награждена Орденом Трудового Красного Знамени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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