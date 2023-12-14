В Курганской области умерла педагог Гонцова, посвятившая работе более 40 лет

15 декабря 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

О смерти учителя-методиста сообщили в департаменте образования и науки региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Курганской области умерла учитель-методист Ольга Гонцова, посвятившая педагогической практике более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования региона. «Ушла из жизни Ольга Гонцова, которая более 40 лет отдала работе в Введенской средней школе №2. В трудное послевоенное время на молодого педагога свалилось множество проблем по организации учебного процесса и хозяйственные хлопоты. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». После окончания Мишкинского педучилища Гонцова приехала в Введенское, где была назначена заведующей начальной школой. За свой труд педагог награждена Орденом Трудового Красного Знамени. В поселке Ольгу Гонцову считают основателем образования Фото: группа VK департамента образования Курганской области, https://vk.com/donkurgan

В Курганской области умерла учитель-методист Ольга Гонцова, посвятившая педагогической практике более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования региона. «Ушла из жизни Ольга Гонцова, которая более 40 лет отдала работе в Введенской средней школе №2. В трудное послевоенное время на молодого педагога свалилось множество проблем по организации учебного процесса и хозяйственные хлопоты. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». После окончания Мишкинского педучилища Гонцова приехала в Введенское, где была назначена заведующей начальной школой. За свой труд педагог награждена Орденом Трудового Красного Знамени.