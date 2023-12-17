Список курганских VIP, получивших иски после уголовных дел о коррупции

Размер ущерба, нанесенный по делам о коррупции курганскими VIP Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 180 млн рублей пытаются вернуть в пользу государства прокуратура и судебные приставы с курганских VIP по решениям судов. Иски к признанным виновными или подозреваемым в коррупции экс-руководителям различных уровней подает прокуратура. Информация имеется в базе данных судебных приставов и в системе ГАС «Правосудие».

В октябре такой иск получил недавно вышедший из колонии по УДО экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин. Его, бывшего главу Шадринского района Владимира Осокина, экс-зама Осокина Вячеслава Рознина признали виновными в коррупции при строительстве соцобъектов по федеральному проекту в шадринских селах Мальцево и Верхозино. «С Пугина, Рознина, Осокина и [коммерческого директора подрядной фирмы Михаила] Третьякова прокуратура требует взыскать более 16 млн рублей ущерба. К Третьякову есть отдельный иск в рамках дела на 10 млн», — рассказали в областной прокуратуре. Требования ведомства суд рассмотрит в январе 2024 года.

Более 56 млн рублей требуют от экс-начальника ГУ МЧС региона Олега Рожкова и бизнесмена Вячеслава Филимонова. Суд постановил, что бывший спасатель должен выплатить государству солидарно с экс-директором курганского завода спецтехники 56 646 000 рублей. Такой ущерб был причинен при изготовлении роботов для нужд МЧС по гособоронзаказу.

Более 53 миллионов заплатят члены ОПГ из полиции Шадринска, присвоившие премии подчиненных. Экс-замначальника УМВД области Андрей Шамин, бывший глава отдела полиции Дмитрий Кокотеев, бухгалтер Светлана Арутюнян должны будут вернуть государству 53 606 418,91 рубля. В возмещении ущерба будут участвовать экс-главбух полиции Ирина Авдюшева и еще один бухгалтер Юлия Баталова, их дела рассматривали отдельно от других участников дела. По этому взысканию работает служба приставов.

Свыше 33 млн должна будет выплатить экс-замглавы города Шадринска Татьяна Туганова. Ее осудили вместе с предпринимателем Арамом Апресяном за махинации при строительстве городских очистных сооружений. Помимо сроков лишения свободы, они получили крупные штрафы и должны будут выплатить ущерб в размере 33 179 975 рублей. На приговор подана апелляция.

Начался суд над экс-замдиректора курганского медцентра имени Илизарова Иваном Фроловым. Прокуратура заявила иск к бывшему руководителю службы закупа в размере 19 380 263,01 рубля. Его рассмотрят в ходе судебного заседания.

Остается должен государству экс-замгубернатора Роман Ванюков (около 6,9 млн рублей уголовного штрафа по делу о взятках). Просил освобождения по УДО осужденный за коррупцию экс-глава Кетовского района Александр Носков — он заявлял, что на свободе сможет быстрее выплатить около 16 млн ущерба. Суд ему отказал, поэтому Носков подал заявление и ушел из колонии в зону военных действий.

Сумма требований про искам к курганским VIP по коррупционным делам фото: URA.RU