16 декабря 2023
15 декабря 2023

Власти Кургана отреагировали на жалобу горожан из-за коммунальной аварии

Мэрия Кургана: протечка в подвале дома по улице Ленина будет устранена
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, подвал, канализация
В доме из-за прорыва сети затопило подвал Фото:

Бригада ремонтников приступила к работам по устранению протечек и осушению подвального помещения дома №26 по улице Ленина в Кургане. На место выезжал директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев, передает пресс-служба мэрии. Курганцы через соцсети сообщили о затопленном подвале.

«В связи с аварией на внутридомовых инженерных сетях произошло подтопление подвального помещения. Аварийные бригады приступили к работам по осушению подвального помещения. Работы продолжаются и сегодня (16 декабря — прим. URA.RU). После слесари управляющей компании приступят к работам в подвальном помещении непосредственно по устранению протечек на внутридомовых сетях», — написано на сайте ведомства.

Медведев подчеркнул, что в начале следующей недели по указанному адресу будет проведен контрольный выезд. По его словам, в ближайшее время дома с номерами 24 и 26 по улице Ленина будут включены в ремонтную кампанию по замене коммуникаций.

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Бригада ремонтников приступила к работам по устранению протечек и осушению подвального помещения дома №26 по улице Ленина в Кургане. На место выезжал директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев, передает пресс-служба мэрии. Курганцы через соцсети сообщили о затопленном подвале. «В связи с аварией на внутридомовых инженерных сетях произошло подтопление подвального помещения. Аварийные бригады приступили к работам по осушению подвального помещения. Работы продолжаются и сегодня (16 декабря — прим. URA.RU). После слесари управляющей компании приступят к работам в подвальном помещении непосредственно по устранению протечек на внутридомовых сетях», — написано на сайте ведомства. Медведев подчеркнул, что в начале следующей недели по указанному адресу будет проведен контрольный выезд. По его словам, в ближайшее время дома с номерами 24 и 26 по улице Ленина будут включены в ремонтную кампанию по замене коммуникаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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