Власти Кургана отреагировали на жалобу горожан из-за коммунальной аварии

Мэрия Кургана: протечка в подвале дома по улице Ленина будет устранена

17 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В доме из-за прорыва сети затопило подвал Фото: Илья Московец © URA.RU Бригада ремонтников приступила к работам по устранению протечек и осушению подвального помещения дома №26 по улице Ленина в Кургане. На место выезжал директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев, передает пресс-служба мэрии. Курганцы через соцсети сообщили о затопленном подвале. «В связи с аварией на внутридомовых инженерных сетях произошло подтопление подвального помещения. Аварийные бригады приступили к работам по осушению подвального помещения. Работы продолжаются и сегодня (16 декабря — прим. URA.RU). После слесари управляющей компании приступят к работам в подвальном помещении непосредственно по устранению протечек на внутридомовых сетях», — написано на сайте ведомства. Медведев подчеркнул, что в начале следующей недели по указанному адресу будет проведен контрольный выезд. По его словам, в ближайшее время дома с номерами 24 и 26 по улице Ленина будут включены в ремонтную кампанию по замене коммуникаций.

Бригада ремонтников приступила к работам по устранению протечек и осушению подвального помещения дома №26 по улице Ленина в Кургане. На место выезжал директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев, передает пресс-служба мэрии. Курганцы через соцсети сообщили о затопленном подвале. «В связи с аварией на внутридомовых инженерных сетях произошло подтопление подвального помещения. Аварийные бригады приступили к работам по осушению подвального помещения. Работы продолжаются и сегодня (16 декабря — прим. URA.RU). После слесари управляющей компании приступят к работам в подвальном помещении непосредственно по устранению протечек на внутридомовых сетях», — написано на сайте ведомства. Медведев подчеркнул, что в начале следующей недели по указанному адресу будет проведен контрольный выезд. По его словам, в ближайшее время дома с номерами 24 и 26 по улице Ленина будут включены в ремонтную кампанию по замене коммуникаций.