Фирма из Кургана требует от властей полмиллиона за проект ремонта бомбоубежища для чиновников

Курганские власти задолжали 560 тысяч проектной фирме за обследование бункера

Компания «Земсервис» требует от властей полмиллиона рублей за проект ремонта бомбоубежища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фирма «Земсервис» требует от курганских властей выплатить более полумиллиона рублей за проект ремонта бомбоубежища для чиновников, в котором они смогут укрываться во время ЧС. Информация об иске размещена в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

«ООО „Земсервис“ обратилось суд с исковым заявлением к ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ о взыскании задолженности по госконтракту от 17.04.2023. Сумма исковых требований: 560 516,66 рубля», — говорится в картотеке арбитража. Также со структуры властей взыскивают расходы по уплате госпошлины более чем на 14 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что ответчику до 10 января 2024 года необходимо направить в суд и истцу отзыв с возражениями и имеющимися доказательствами. Кроме того, в качестве третьего лица в ходе судебного разбирательства привлечен департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Подземный бункер, рассчитанный на 250 человек, располагается в рабочем поселке Варгаши. Укрытие имеет площадь более 850 квадратов, два входа и пятый класс защиты. Согласно контракту, в рамках проекта реконструкции объекта, компании «Земсервис» необходимо было разработать проектно-сметную документацию (ПСД) убежища правительства Курганской области на период ЧС. В частности, от подрядчика требовалось обследовать техническое состояние помещений и выявить дефекты.