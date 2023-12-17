17 декабря 2023
16 декабря 2023

Фирма из Кургана требует от властей полмиллиона за проект ремонта бомбоубежища для чиновников

Курганские власти задолжали 560 тысяч проектной фирме за обследование бункера
© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, бомбоубежище
Компания «Земсервис» требует от властей полмиллиона рублей за проект ремонта бомбоубежища Фото:

Фирма «Земсервис» требует от курганских властей выплатить более полумиллиона рублей за проект ремонта бомбоубежища для чиновников, в котором они смогут укрываться во время ЧС. Информация об иске размещена в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

«ООО „Земсервис“ обратилось суд с исковым заявлением к ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ о взыскании задолженности по госконтракту от 17.04.2023. Сумма исковых требований: 560 516,66 рубля», — говорится в картотеке арбитража. Также со структуры властей взыскивают расходы по уплате госпошлины более чем на 14 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что ответчику до 10 января 2024 года необходимо направить в суд и истцу отзыв с возражениями и имеющимися доказательствами. Кроме того, в качестве третьего лица в ходе судебного разбирательства привлечен департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Подземный бункер, рассчитанный на 250 человек, располагается в рабочем поселке Варгаши. Укрытие имеет площадь более 850 квадратов, два входа и пятый класс защиты. Согласно контракту, в рамках проекта реконструкции объекта, компании «Земсервис» необходимо было разработать проектно-сметную документацию (ПСД) убежища правительства Курганской области на период ЧС. В частности, от подрядчика требовалось обследовать техническое состояние помещений и выявить дефекты.

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Фирма «Земсервис» требует от курганских властей выплатить более полумиллиона рублей за проект ремонта бомбоубежища для чиновников, в котором они смогут укрываться во время ЧС. Информация об иске размещена в картотеке Арбитражного суда Курганской области. «ООО „Земсервис“ обратилось суд с исковым заявлением к ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ о взыскании задолженности по госконтракту от 17.04.2023. Сумма исковых требований: 560 516,66 рубля», — говорится в картотеке арбитража. Также со структуры властей взыскивают расходы по уплате госпошлины более чем на 14 тысяч рублей. В материалах дела указано, что ответчику до 10 января 2024 года необходимо направить в суд и истцу отзыв с возражениями и имеющимися доказательствами. Кроме того, в качестве третьего лица в ходе судебного разбирательства привлечен департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Подземный бункер, рассчитанный на 250 человек, располагается в рабочем поселке Варгаши. Укрытие имеет площадь более 850 квадратов, два входа и пятый класс защиты. Согласно контракту, в рамках проекта реконструкции объекта, компании «Земсервис» необходимо было разработать проектно-сметную документацию (ПСД) убежища правительства Курганской области на период ЧС. В частности, от подрядчика требовалось обследовать техническое состояние помещений и выявить дефекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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