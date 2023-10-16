Главный источник воды в Екатеринбурге обмелеет до дна, городу грозит дефицит

Перекачку воды из Челябинской области в Екатеринбург остановили

16 октября 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Ежедневно Екатеринбург потребляет до полумиллиона кубометров воды Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский «Водоканал» остановил перекачку из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область), рассказал URA.RU источник в горадминистрации. По его словам, Верхнемакаровское водохранилище — основной источник воды для столицы Урала — в ближайшее время обмелеет до дна, и городу будет грозить дефицит. Насосы отключили утром 16 октября. «Они не будут работать два дня. Челябинские энергетики проводят плановый ремонт — меняют изоляцию на ЛЭП. Долгое время „Водоканал“ Екатеринбурга не давал это сделать — чтобы не оставить город без воды. Но выбора нет — если не отключить насосы сейчас, ремонт сдвинут на зиму, а это приведет к остановке [перекачки] уже на более длительный срок», — объяснил собеседник. «Что произойдет за эти два дня? Увидим дно Верхнемакаровского водохранилища. Город, конечно, протянет, но это все равно будет катастрофа», — добавил источник. Новость по теме В Екатеринбурге заканчивается вода в хранилищах Ситуация, отметил он, усугубляется тем, что мэрия так и не выделила деньги на перекачку воды — «Водоканал» делает это за свой счет, урезая собственные производственную и ремонтную программы. «Расходы — около 100 миллионов рублей в месяц. Качать воду [из Челябинской области] планируют до апреля. Хватит ли у „Водоканала“ ресурсов — большой вопрос. Обещанных десятков и сотен миллионов [рублей от администрации] он не получил», — резюмировал собеседник. Руководству «Водоканала» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ пока не поступил. Как писало URA.RU, в этом году перекачку воды из Нязепетровского водохранилища начали 1 июня, на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. Все из-за экстремальной засухи. Опытнейший вице-мэр Владимир Гейко (ЖКХ) говорил, что не сталкивался с подобным «лет двадцать». По его словам, причина в малоснежной зиме. Власти даже думали вводить режим ЧС, но обошлось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский «Водоканал» остановил перекачку из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область), рассказал URA.RU источник в горадминистрации. По его словам, Верхнемакаровское водохранилище — основной источник воды для столицы Урала — в ближайшее время обмелеет до дна, и городу будет грозить дефицит. Насосы отключили утром 16 октября. «Они не будут работать два дня. Челябинские энергетики проводят плановый ремонт — меняют изоляцию на ЛЭП. Долгое время „Водоканал“ Екатеринбурга не давал это сделать — чтобы не оставить город без воды. Но выбора нет — если не отключить насосы сейчас, ремонт сдвинут на зиму, а это приведет к остановке [перекачки] уже на более длительный срок», — объяснил собеседник. «Что произойдет за эти два дня? Увидим дно Верхнемакаровского водохранилища. Город, конечно, протянет, но это все равно будет катастрофа», — добавил источник. Ситуация, отметил он, усугубляется тем, что мэрия так и не выделила деньги на перекачку воды — «Водоканал» делает это за свой счет, урезая собственные производственную и ремонтную программы. «Расходы — около 100 миллионов рублей в месяц. Качать воду [из Челябинской области] планируют до апреля. Хватит ли у „Водоканала“ ресурсов — большой вопрос. Обещанных десятков и сотен миллионов [рублей от администрации] он не получил», — резюмировал собеседник. Руководству «Водоканала» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ пока не поступил. Как писало URA.RU, в этом году перекачку воды из Нязепетровского водохранилища начали 1 июня, на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. Все из-за экстремальной засухи. Опытнейший вице-мэр Владимир Гейко (ЖКХ) говорил, что не сталкивался с подобным «лет двадцать». По его словам, причина в малоснежной зиме. Власти даже думали вводить режим ЧС, но обошлось.