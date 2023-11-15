Наземное метро обойдется Екатеринбургу дороже подземного. Фото

16 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы начать реализацию проекта наземного метро, Екатеринбургу не хватает федеральных денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На строительство наземного метро (речь о сети городских электричек) в Екатеринбурге требуется 193 млрд рублей. При этом стоимость второй ветки подземного метро в 2021 году оценивали в 121 млрд, и денег на нее, как неоднократно отмечали власти, нет. Сейчас Екатеринбург ждет федеральную субсидию, которая должна покрыть 30 — 40% от общей стоимости строительства наземного метро. Обсуждение проекта прошло в рамках форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. По словам сенатора от Свердловской области Александра Высокинского, Москва пока не готова давать деньги, так как в городе нет необходимого транспортного потока. «И здесь встает вечный вопрос: что первичнее — курица или яйцо?» — отметил Высокинский, намекая на то, что будут деньги на наземное метро, будет и транспортный поток. По подсчетам аналитиков, в случае реализации проекта, к 2035 году пассажиропоток екатеринбургского центрального кольца и маршрута «Новокольцовский» составит более 50 млн пассажиров в год, а объем социально-экономических эффектов к 2035 году достигнет 331 млрд рублей. Об этом заявил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. В качестве одного из вариантов, где можно взять деньги на проект наземного метро, он предложил вариант концессионного соглашения. «В Екатеринбурге однозначно необходимо менять [ситуацию с доступностью транспорта], мы пока ехали сюда [в „ЭКСПО-Центр“] застали большую пробку. Федеральная стратегия по развитию транспортной доступности до 2030 года предусматривает интеграцию городских электричек в пассажирский транспорт. В проекте есть семь агломераций, в том числе Екатеринбург. Местная администрация может работать в рамках концессионного соглашения [по проекту наземного метро]», — отметил Калинин. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что работа по проекту наземного метро небыстрая, но уже сделаны серьезные шаги. «Есть единый тариф, и уже в десятки раз возрос пассажиропоток. У нас уже порядка 30 маршрутов ходят по городскому тарифу, [им] пользуются ежедневно тысячи горожан», — отмечал глава. По подсчетам аналитиков, эффект от строительства метро для Екатеринбурга будет колоссальный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В частности, вырастет стоимость жилья, которое построят возле железнодорожной линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На строительство наземного метро (речь о сети городских электричек) в Екатеринбурге требуется 193 млрд рублей. При этом стоимость второй ветки подземного метро в 2021 году оценивали в 121 млрд, и денег на нее, как неоднократно отмечали власти, нет. Сейчас Екатеринбург ждет федеральную субсидию, которая должна покрыть 30 — 40% от общей стоимости строительства наземного метро. Обсуждение проекта прошло в рамках форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. По словам сенатора от Свердловской области Александра Высокинского, Москва пока не готова давать деньги, так как в городе нет необходимого транспортного потока. «И здесь встает вечный вопрос: что первичнее — курица или яйцо?» — отметил Высокинский, намекая на то, что будут деньги на наземное метро, будет и транспортный поток. По подсчетам аналитиков, в случае реализации проекта, к 2035 году пассажиропоток екатеринбургского центрального кольца и маршрута «Новокольцовский» составит более 50 млн пассажиров в год, а объем социально-экономических эффектов к 2035 году достигнет 331 млрд рублей. Об этом заявил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. В качестве одного из вариантов, где можно взять деньги на проект наземного метро, он предложил вариант концессионного соглашения. «В Екатеринбурге однозначно необходимо менять [ситуацию с доступностью транспорта], мы пока ехали сюда [в „ЭКСПО-Центр“] застали большую пробку. Федеральная стратегия по развитию транспортной доступности до 2030 года предусматривает интеграцию городских электричек в пассажирский транспорт. В проекте есть семь агломераций, в том числе Екатеринбург. Местная администрация может работать в рамках концессионного соглашения [по проекту наземного метро]», — отметил Калинин. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что работа по проекту наземного метро небыстрая, но уже сделаны серьезные шаги. «Есть единый тариф, и уже в десятки раз возрос пассажиропоток. У нас уже порядка 30 маршрутов ходят по городскому тарифу, [им] пользуются ежедневно тысячи горожан», — отмечал глава.