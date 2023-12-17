17 декабря 2023

Детдомовец из Тюмени переехал в Таиланд, где дерется с женой и ведет бизнес. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец выходит на ринг, чтобы драться со своей женой Фото:

Житель Тюмени Михаил, воспитывавшийся в детском доме после смерти отца и алкоголизма матери, переехал в Таиланд, где дерется со своей женой на ринге и открыл строительный бизнес. Ролик о тюменце появился в одном из выпусков популярного YouTube-шоу.

«Это Таиланд. Миша из Тюмени рубится (дерется на ринге — прим.ред.) со своей женой Лидой. Выглядит дико кринжово („Кринж“ — чувство стыда за чьи-либо действия, прим. ред.). Но именно чтобы вот так подраться они сюда, в общем-то, и приехали. Такой вот у них семейный обычай — выплескивать пар на ринге», — такая подводка звучит в ролике на YouTube-канале «The Люди».

В выпуске прозвучала история жителя Тюмени. По словам ведущего, Михаил часть своей жизни провел в детдоме: его отец умер, а мать злоупотребляла алкоголем.

Восемь лет назад мужчина попытался переехать на Пхукет, чтобы заниматься боксом. Тогда, чтобы остаться за границей, ему не хватило средств. Второй раз переезд состоялся уже вместе с женой и дочерью.

Спарринги с супругой Михаил называет честным спортом. Жена не возражает: смеясь, она называет их боксирование «узаконенным домашним насилием».

В Таиланде тюменец открыл небольшую строительную фирму. С сотрудниками тайцам общается через переводчик или жестами. Работать самому ему нельзя — за это положен штраф и депортация, так как мужчина иностранец.

Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, переехавших за границу. Так, житель областной столицы с женой и тремя детьми перебрался в Испанию.

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Житель Тюмени Михаил, воспитывавшийся в детском доме после смерти отца и алкоголизма матери, переехал в Таиланд, где дерется со своей женой на ринге и открыл строительный бизнес. Ролик о тюменце появился в одном из выпусков популярного YouTube-шоу. «Это Таиланд. Миша из Тюмени рубится (дерется на ринге — прим.ред.) со своей женой Лидой. Выглядит дико кринжово („Кринж“ — чувство стыда за чьи-либо действия, прим. ред.). Но именно чтобы вот так подраться они сюда, в общем-то, и приехали. Такой вот у них семейный обычай — выплескивать пар на ринге», — такая подводка звучит в ролике на YouTube-канале «The Люди». В выпуске прозвучала история жителя Тюмени. По словам ведущего, Михаил часть своей жизни провел в детдоме: его отец умер, а мать злоупотребляла алкоголем. Восемь лет назад мужчина попытался переехать на Пхукет, чтобы заниматься боксом. Тогда, чтобы остаться за границей, ему не хватило средств. Второй раз переезд состоялся уже вместе с женой и дочерью. Спарринги с супругой Михаил называет честным спортом. Жена не возражает: смеясь, она называет их боксирование «узаконенным домашним насилием». В Таиланде тюменец открыл небольшую строительную фирму. С сотрудниками тайцам общается через переводчик или жестами. Работать самому ему нельзя — за это положен штраф и депортация, так как мужчина иностранец. Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, переехавших за границу. Так, житель областной столицы с женой и тремя детьми перебрался в Испанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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