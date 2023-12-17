Тюменец выходит на ринг, чтобы драться со своей женой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Тюмени Михаил, воспитывавшийся в детском доме после смерти отца и алкоголизма матери, переехал в Таиланд, где дерется со своей женой на ринге и открыл строительный бизнес. Ролик о тюменце появился в одном из выпусков популярного YouTube-шоу.

«Это Таиланд. Миша из Тюмени рубится (дерется на ринге — прим.ред.) со своей женой Лидой. Выглядит дико кринжово („Кринж“ — чувство стыда за чьи-либо действия, прим. ред.). Но именно чтобы вот так подраться они сюда, в общем-то, и приехали. Такой вот у них семейный обычай — выплескивать пар на ринге», — такая подводка звучит в ролике на YouTube-канале «The Люди».

В выпуске прозвучала история жителя Тюмени. По словам ведущего, Михаил часть своей жизни провел в детдоме: его отец умер, а мать злоупотребляла алкоголем.

Восемь лет назад мужчина попытался переехать на Пхукет, чтобы заниматься боксом. Тогда, чтобы остаться за границей, ему не хватило средств. Второй раз переезд состоялся уже вместе с женой и дочерью.

Спарринги с супругой Михаил называет честным спортом. Жена не возражает: смеясь, она называет их боксирование «узаконенным домашним насилием».

В Таиланде тюменец открыл небольшую строительную фирму. С сотрудниками тайцам общается через переводчик или жестами. Работать самому ему нельзя — за это положен штраф и депортация, так как мужчина иностранец.

Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, переехавших за границу. Так, житель областной столицы с женой и тремя детьми перебрался в Испанию.