Тюменец эмигрировал в Испанию ради жизни «здесь и сейчас»

О русских, которые привыкли терпеть, ценах на коммуналку и съем квартиры у звезды футбола

27 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменец поменял жизнь в Сибири на теплые пляжи Испании Фото: Иван Некрасов © URA.RU Житель Тюмени Сергей Мурзин (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника) вместе с гражданской супругой и тремя детьми эмигрировал в Испанию ради солнца, моря и жизни, которой хочется наслаждаться. Оказалось, что в далекой Испании за коммуналку платят меньше, чем в Тюмени, а еще при должном уровне беспринципности легко можно «отжать» квартиру у местных и жить в ней бесплатно. Теперь тюменец каждый день может проводить на море, а при желании — быстро оказаться в горах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Почему Испания? Море, солнце, а также масса возможностей для культурного развития — это ли не мечта для человека, живущего в Тюмени? Так решил и Сергей, пожелавший сменить морозную Сибирь на средиземноморские виды Испании. «Здесь теплый климат, мягкая зима, в доступности море, а если хочется — на машине чуть больше чем за час легко окажешься в горах. Вокруг классная архитектура. А еще множество возможностей для досуга, постоянно проходит масса мероприятий и праздников. К примеру, в июне с туром приезжает Бейонсе», — рассказывает тюменец. По словам мужчины, выбирая страну для эмиграции, он учитывал и то, чтобы из нового места можно было быстро добраться до России: окончательно рвать связи с Родиной не хотелось. До начала СВО улететь из Москвы в Барселону можно было за четыре часа и 15 тысяч рублей. На выбор — несколько авиакомпаний. Юридические тонкости По итогу Сергей вместе с гражданской женой и тремя детьми перебрался в пригород Барселоны. Пришлось собрать массу документов. К примеру, обязательно предоставление справки о том, что ты обеспечен. На счету должно лежать не менее 7 700 евро на человека (более 618 000 рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации материала). Кроме того, нужна действующая Шенгенская виза, справка об отсутствии опасных болезней и многое другое. Все бумаги нужно перевести на испанский и заверить. Но, как отмечает Сергей, эти хлопоты того стоят: о переезде семья не жалеет. Просторная квартира в пригороде Барселоны обходится примерно в ту же сумму, что и аналогичное жилье в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Быт эмигранта Жилье чета Мурзиных снимает. В целом иностранцу сделать это довольно проблематично. Если ты не имеешь постоянной зарплаты в евро, не платишь налоги, то арендодатели с неохотой идут на диалог. Впрочем, если заплатить сразу за полгода, они смягчаются. «У нас со съемом квартиры связана потрясающая история. Наша риэлтор нашла подходящий вариант и устроила нам Zoom-конференцию с владелицей. И это оказалась жена легенды футбола, экс-капитана клуба „Барселона“. Друг другу мы понравились и договор заключили», — поделился Сергей. Двухкомнатная квартира в сто квадратных метров обходится тюменцам в 1 400 евро в месяц (чуть более 112 000 рублей по курсу ЦБ РФ). С балкона открывается вид на Барселону, а море в 20 минутах на машине. «Наверное, сравнивая цены с Тюменью, можно схватиться за голову. Но вопрос в том, в каких условиях жить. К примеру, есть бассейн, пользование входит в аренду. И он ровно такой же, как в нашем тюменском „Партикоме“: шесть дорожек по 25 метров. Но только расположен прямо в жилом комплексе», — отмечает Сергей. Новость по теме Тюменцам раскрыли причины роста платы за ЖКХ А вот за коммуналку тюменцы платят даже меньше, чем на Родине. Содержание общего имущества входит в аренду, а за свет, газ и воду в месяц насчитывают порядка 120 евро (порядка 9 600 рублей). Бесплатная школа и прописка «автоматом» После переезда встал вопрос об образовании детей. Места в школе, как и в России, распределяют по прописке. Получить ее несложно: прописаться можно в съемной квартире, никакой юридической опасности для владельца жилья это не несет. «Детям дали места в обычной городской школе. Сыновья ходят на уроки, младшая дочь — в подготовительную группу. Оплачиваем только питание, шесть евро в день. Впрочем, от него можно отказаться. Нам повезло, школа в 15 минутах, поэтому на обед детей можно возить домой», — рассказывает Сергей. Во время устройства детей школа бесплатно предоставила семье переводчика. А вот уроки, в большинстве своем, проходят на каталанском языке. При этом учебники выдали на русском. «Дети быстрее адаптируются к языку. Конечно, часто что-то не понимают, тогда им объясняют через переводчик. Но, к примеру, у одного из сыновей недавно появилась подруга. Смотрю — общаются. Говорит, понимает ее интуитивно, по смыслу догадывается. В целом, здесь привыкли интегрировать приезжих в общество. Много народа с Латинской Америки, с Северной Европы, других стран. В этом у местных большой опыт», — говорит собеседник URA.RU. Цены не пугают Овощи, мясо и рыба по цене не слишком отличаются от тех, что продают в Тюмени Фото: Алиса Курганская © URA.RU Питание в условиях теплого климата становится максимально простым. Средиземноморская кухня как раз этим и славится. И, по словам, собеседника URA.RU, стоят полезные продукты не космических денег, местами даже дешевле, чем в Тюмени. «Овощи (баклажаны, кабачки и прочее) обходятся где-то в 1,15 евро за килограмм, картофель — 0,8 евро. Вырезка говядины — 10-11 евро, свинина дешевле. Лосось — 10 евро за килограмм, а курица — 3,5. При этом это будет домашняя, желтая тушка, из которой очень вкусный бульон», — рассказал Сергей. За интернет Мурзины платят порядка 30 евро в месяц (2 400 рублей). За мобильную связь и 10-15 ГБ в «пакете» — около 7 евро (560 рублей). Испанцы готовы помочь эмигрантам в случае трудностей Фото: Иван Некрасов © URA.RU Отношение местных «Когда люди узнают, что мы из России, первым делом они говорят о том, что у нас очень холодно. Стандартная ассоциация. Мы никогда не скрываем откуда мы, даже после последних событий», — отмечает собеседник URA.RU. По его словам, никаких проблем в общении нет. Испанцы очень социализированы: на вопросы отвечают с улыбкой, а при виде ребенка стремятся его обнять. «Если ты ведешь себя адекватно, не ходишь по улицам и не выкрикиваешь лозунги, то и к тебе относятся соответственно. Как и везде, как мне кажется. У испанцев эмпатия очень развита. Все всегда объяснят, да хоть бы и на пальцах. У меня самая ходовая фраза на испанском, это: „Только учу язык, плохо понимаю“. А они в ответ „Не парься! Щас все разрулим!“» — рассказал Сергей. Про «окупасов» Еще один пример толерантности испанцев, это ситуация в стране, сложившаяся с мигрантами-«окупасами». Эти люди захватывают жилье местных, а закон это позволяет. Если незваные гости оказались в доме, выгнать их можно только через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Если посторонние вломились в ваше не единственное жилье и успели там обосноваться (разложить вещи, сменить замки), то вышвырнуть их вы не можете. Даже полиция не поможет, только идти в суд. А тяжбы потом длятся месяцами. Суть такова: если ты толерантен, то быть таковым нужно и в подобных ситуациях», — рассказывает тюменец. Он уточнил, что подобные правила со временем все больше и больше начинают бесить даже улыбчивых испанцев. Возмущение нарастает, поэтому закон в этом плане постепенно ужесточают, но пока у необремененных совестью приезжих есть шанс на халяву. «Россияне привыкли постоянно терпеть, испанцы — другие» По словам Сергея, основная нить, которая прослеживается в Испании во всем — это стремление к тому, чтобы человек был счастлив. Люди живут моментом. «В России все время нужно еще немножко потерпеть и вот тогда наступит светлое будущее. А у них принято жить здесь и сейчас. Они перманентно кайфуют. Пьют все, но сильно пьяных я не видел ни разу. Идешь, а у них либо вино, либо пиво стоит. Но это будет бутылочка 0,33 л, после которой они еще поедят, выпьют кофе и пойдут по своим делам в прекрасном настроении. Даже за руль после такой дозы можно, по промилле позволительно», — рассуждает Сергей. В этом, по его мнению, есть и свои минусы. К примеру, немногие стремятся получать качественное образование. «Кто-нибудь слышал о высококлассных испанских айтишниках? А о российских слышали все. Большинству учеба не нужна, им и так нормально. Но те, кто все же идет в вузы, становятся пусть узкопрофильными, но отличными специалистами. Из других стран многие приезжают к местным онкологам. Недавно общался с русским папой, который привез 3-летнего сына и его вылечили. А в России сказали, что уже не помочь», — говорит собеседник агентства. Отдых в свое удовольствие для испанцев намного важнее, чем деньги и работа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Он также вспомнил, как предложил одному из рабочих выйти в его выходной, за двойную оплату. Мужчина ответил, что эти деньги ему не нужны. Ведь взамен он не сможет побыть с семьей и съездить на пляж с детьми. А в таком случае — зачем вообще жить?.. «Абсолютно всем хочется поменьше работать и побольше балдеть. Сущность у нас такая. Только вот они себе это позволяют, а нам постоянно нужно рвать и куда-то бежать. Но когда живешь здесь, вскоре понимаешь: ну, а смысл? Завтра какой-нибудь тромб оторвется и все», — говорит Сергей. 900 евро от государства «Если кому-то, к примеру, нечем кормить семью, они могут обратиться в „Красный крест“ или церковь. Там нуждающимся выдают продукты. Сок, молоко, масло, крупа, макароны. С голоду не помрешь. Пособия по безработице, если есть год трудового стажа — в районе 900 евро. Даже если ты не гражданин», — рассказал собеседник URA.RU. Что до зарплат, то, по словам тюменца, продавец в магазине получает порядка 1 200 евро. Специалист рангом повыше (к примеру, водитель электрички) — в районе 2 000. Высокие доходы у учителей и врачей — эти профессии в Испании почитаемы. Но и налоги также высокие, более 40%. По России и Тюмени мужчина не скучает, а вот по людям — да Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Про тоску по России По словам Сергея по России он не скучает. А вот по людям — да. Очень не хватает родных и друзей рядом, и разговоры по телефону и видео проблему не решают. «В остальном никакой тоски нет. Я успел пожить в разных регионах РФ, много времени провел в Казахстане, потом обосновался в Тюмени. Нет одного какого-то „родного“ места, где мне хорошо. Это понятие у меня размыто», — делится Сергей. По его словам языковую среду помогает восполнять большое русско-украино-белорусское комьюнити. А привычные продукты можно купить в специализированных магазинах. Поэтому в Россию тюменца не тянет. «Я не хочу говорить, что в России все хреново, а тут классно. Нет. Просто здесь по-другому. Нас жизнь всегда вынуждала находить какие-то входы-выходы. Поэтому мы такие. Но когда слышу, как говорят, что испанцы тупые и медлительные, отвечаю: „Слушай, раз они такие, то это твое конкурентное преимущество. Не гунди, а иди и делай не тупо и не медленно, будешь красавчиком“. Тогда и жить можно будет так и в том месте, где хочется, а не там, где приходится», — подытожил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало историю тюменки, уехавшей жить в Португалию. Туда фармацевта Ирину привела любовь: она познакомилась с мужчиной, несколько лет назад переехавшим за границу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени Сергей Мурзин (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника) вместе с гражданской супругой и тремя детьми эмигрировал в Испанию ради солнца, моря и жизни, которой хочется наслаждаться. Оказалось, что в далекой Испании за коммуналку платят меньше, чем в Тюмени, а еще при должном уровне беспринципности легко можно «отжать» квартиру у местных и жить в ней бесплатно. Почему Испания? Море, солнце, а также масса возможностей для культурного развития — это ли не мечта для человека, живущего в Тюмени? Так решил и Сергей, пожелавший сменить морозную Сибирь на средиземноморские виды Испании. По словам мужчины, выбирая страну для эмиграции, он учитывал и то, чтобы из нового места можно было быстро добраться до России: окончательно рвать связи с Родиной не хотелось. До начала СВО улететь из Москвы в Барселону можно было за четыре часа и 15 тысяч рублей. На выбор — несколько авиакомпаний. Юридические тонкости По итогу Сергей вместе с гражданской женой и тремя детьми перебрался в пригород Барселоны. Пришлось собрать массу документов. К примеру, обязательно предоставление справки о том, что ты обеспечен. На счету должно лежать не менее 7 700 евро на человека (более 618 000 рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации материала). Кроме того, нужна действующая Шенгенская виза, справка об отсутствии опасных болезней и многое другое. Все бумаги нужно перевести на испанский и заверить. Но, как отмечает Сергей, эти хлопоты того стоят: о переезде семья не жалеет. Быт эмигранта Жилье чета Мурзиных снимает. В целом иностранцу сделать это довольно проблематично. Если ты не имеешь постоянной зарплаты в евро, не платишь налоги, то арендодатели с неохотой идут на диалог. Впрочем, если заплатить сразу за полгода, они смягчаются. Двухкомнатная квартира в сто квадратных метров обходится тюменцам в 1 400 евро в месяц (чуть более 112 000 рублей по курсу ЦБ РФ). С балкона открывается вид на Барселону, а море в 20 минутах на машине. «Наверное, сравнивая цены с Тюменью, можно схватиться за голову. Но вопрос в том, в каких условиях жить. К примеру, есть бассейн, пользование входит в аренду. И он ровно такой же, как в нашем тюменском „Партикоме“: шесть дорожек по 25 метров. Но только расположен прямо в жилом комплексе», — отмечает Сергей. А вот за коммуналку тюменцы платят даже меньше, чем на Родине. Содержание общего имущества входит в аренду, а за свет, газ и воду в месяц насчитывают порядка 120 евро (порядка 9 600 рублей). Бесплатная школа и прописка «автоматом» После переезда встал вопрос об образовании детей. Места в школе, как и в России, распределяют по прописке. Получить ее несложно: прописаться можно в съемной квартире, никакой юридической опасности для владельца жилья это не несет. «Детям дали места в обычной городской школе. Сыновья ходят на уроки, младшая дочь — в подготовительную группу. Оплачиваем только питание, шесть евро в день. Впрочем, от него можно отказаться. Нам повезло, школа в 15 минутах, поэтому на обед детей можно возить домой», — рассказывает Сергей. Во время устройства детей школа бесплатно предоставила семье переводчика. А вот уроки, в большинстве своем, проходят на каталанском языке. При этом учебники выдали на русском. «Дети быстрее адаптируются к языку. Конечно, часто что-то не понимают, тогда им объясняют через переводчик. Но, к примеру, у одного из сыновей недавно появилась подруга. Смотрю — общаются. Говорит, понимает ее интуитивно, по смыслу догадывается. В целом, здесь привыкли интегрировать приезжих в общество. Много народа с Латинской Америки, с Северной Европы, других стран. В этом у местных большой опыт», — говорит собеседник URA.RU. Цены не пугают Питание в условиях теплого климата становится максимально простым. Средиземноморская кухня как раз этим и славится. И, по словам, собеседника URA.RU, стоят полезные продукты не космических денег, местами даже дешевле, чем в Тюмени. «Овощи (баклажаны, кабачки и прочее) обходятся где-то в 1,15 евро за килограмм, картофель — 0,8 евро. Вырезка говядины — 10-11 евро, свинина дешевле. Лосось — 10 евро за килограмм, а курица — 3,5. При этом это будет домашняя, желтая тушка, из которой очень вкусный бульон», — рассказал Сергей. За интернет Мурзины платят порядка 30 евро в месяц (2 400 рублей). За мобильную связь и 10-15 ГБ в «пакете» — около 7 евро (560 рублей). Отношение местных «Когда люди узнают, что мы из России, первым делом они говорят о том, что у нас очень холодно. Стандартная ассоциация. Мы никогда не скрываем откуда мы, даже после последних событий», — отмечает собеседник URA.RU. По его словам, никаких проблем в общении нет. Испанцы очень социализированы: на вопросы отвечают с улыбкой, а при виде ребенка стремятся его обнять. Про «окупасов» Еще один пример толерантности испанцев, это ситуация в стране, сложившаяся с мигрантами-«окупасами». Эти люди захватывают жилье местных, а закон это позволяет. «Если посторонние вломились в ваше не единственное жилье и успели там обосноваться (разложить вещи, сменить замки), то вышвырнуть их вы не можете. Даже полиция не поможет, только идти в суд. А тяжбы потом длятся месяцами. Суть такова: если ты толерантен, то быть таковым нужно и в подобных ситуациях», — рассказывает тюменец. Он уточнил, что подобные правила со временем все больше и больше начинают бесить даже улыбчивых испанцев. Возмущение нарастает, поэтому закон в этом плане постепенно ужесточают, но пока у необремененных совестью приезжих есть шанс на халяву. «Россияне привыкли постоянно терпеть, испанцы — другие» По словам Сергея, основная нить, которая прослеживается в Испании во всем — это стремление к тому, чтобы человек был счастлив. Люди живут моментом. В этом, по его мнению, есть и свои минусы. К примеру, немногие стремятся получать качественное образование. «Кто-нибудь слышал о высококлассных испанских айтишниках? А о российских слышали все. Большинству учеба не нужна, им и так нормально. Но те, кто все же идет в вузы, становятся пусть узкопрофильными, но отличными специалистами. Из других стран многие приезжают к местным онкологам. Недавно общался с русским папой, который привез 3-летнего сына и его вылечили. А в России сказали, что уже не помочь», — говорит собеседник агентства. Он также вспомнил, как предложил одному из рабочих выйти в его выходной, за двойную оплату. Мужчина ответил, что эти деньги ему не нужны. Ведь взамен он не сможет побыть с семьей и съездить на пляж с детьми. А в таком случае — зачем вообще жить?.. «Абсолютно всем хочется поменьше работать и побольше балдеть. Сущность у нас такая. Только вот они себе это позволяют, а нам постоянно нужно рвать и куда-то бежать. Но когда живешь здесь, вскоре понимаешь: ну, а смысл? Завтра какой-нибудь тромб оторвется и все», — говорит Сергей. 900 евро от государства «Если кому-то, к примеру, нечем кормить семью, они могут обратиться в „Красный крест“ или церковь. Там нуждающимся выдают продукты. Сок, молоко, масло, крупа, макароны. С голоду не помрешь. Пособия по безработице, если есть год трудового стажа — в районе 900 евро. Даже если ты не гражданин», — рассказал собеседник URA.RU. Что до зарплат, то, по словам тюменца, продавец в магазине получает порядка 1 200 евро. Специалист рангом повыше (к примеру, водитель электрички) — в районе 2 000. Высокие доходы у учителей и врачей — эти профессии в Испании почитаемы. Но и налоги также высокие, более 40%. Про тоску по России По словам Сергея по России он не скучает. А вот по людям — да. Очень не хватает родных и друзей рядом, и разговоры по телефону и видео проблему не решают. «В остальном никакой тоски нет. Я успел пожить в разных регионах РФ, много времени провел в Казахстане, потом обосновался в Тюмени. Нет одного какого-то „родного“ места, где мне хорошо. Это понятие у меня размыто», — делится Сергей. По его словам языковую среду помогает восполнять большое русско-украино-белорусское комьюнити. А привычные продукты можно купить в специализированных магазинах. Поэтому в Россию тюменца не тянет. Ранее агентство рассказало историю тюменки, уехавшей жить в Португалию. Туда фармацевта Ирину привела любовь: она познакомилась с мужчиной, несколько лет назад переехавшим за границу.