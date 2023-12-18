В Тюменской области мигрант за рулем автобуса устроил смертельное ДТП

Житель иностранного государства устроил смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, врезавшись на автобусе в другую машину. Его приговорили к лишению свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«27-летний Зикрулло С., гражданин иностранной республики, утром 23 июля двигался на автобусе „Мерседес Tourismo RHD-L“ по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тюмени. Мужчина вел автобус со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением, не учитывал дорожные и метеоусловия, в частности видимость. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с другим автомобилем, водитель которого в результате погиб», — сообщили в пресс-службе.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Его приговорили к лишению свободы на срок в полтора года. Их он проведет в колонии-поселении.
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