18 декабря 2023

В Тюменской области мигрант за рулем автобуса устроил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, решетка, подсудимый, задержанный, срок, суд, клетка, онучин максим
Мигрант за рулем автобуса выехал на встречку и врезался в другое авто Фото:

Житель иностранного государства устроил смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, врезавшись на автобусе в другую машину. Его приговорили к лишению свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«27-летний Зикрулло С., гражданин иностранной республики, утром 23 июля двигался на автобусе „Мерседес Tourismo RHD-L“ по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тюмени. Мужчина вел автобус со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением, не учитывал дорожные и метеоусловия, в частности видимость. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с другим автомобилем, водитель которого в результате погиб», — сообщили в пресс-службе.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Его приговорили к лишению свободы на срок в полтора года. Их он проведет в колонии-поселении.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель иностранного государства устроил смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, врезавшись на автобусе в другую машину. Его приговорили к лишению свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «27-летний Зикрулло С., гражданин иностранной республики, утром 23 июля двигался на автобусе „Мерседес Tourismo RHD-L“ по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении Тюмени. Мужчина вел автобус со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением, не учитывал дорожные и метеоусловия, в частности видимость. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с другим автомобилем, водитель которого в результате погиб», — сообщили в пресс-службе. В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Его приговорили к лишению свободы на срок в полтора года. Их он проведет в колонии-поселении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...