В Тюмени объявили двухдневное штормовое предупреждение

В Тюменской области с 20 по 22 декабря ожидается штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди в масках. Екатеринбург, девушка, маска, кофе на вынос, люди в масках, защитная маска, ветер, масочный режим, девушка в маске
Тюменцев ждет и штормовой ветер, и потепление (архивное фото) Фото:

Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области с 20 по 22 декабря. Предупреждение о потенциально опасной погоде выпустил тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 12:00 20 декабря до 10:00 22 декабря. Ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода» 20 декабря в Тюмени температура воздуха опустится до -10, которые при учете ветра и влажности будут ощущаться как -16. Днем 21 декабря потеплеет до +1, а 22 декабря — до +2.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области с 20 по 22 декабря. Предупреждение о потенциально опасной погоде выпустил тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 12:00 20 декабря до 10:00 22 декабря. Ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении метеорологов. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода» 20 декабря в Тюмени температура воздуха опустится до -10, которые при учете ветра и влажности будут ощущаться как -16. Днем 21 декабря потеплеет до +1, а 22 декабря — до +2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...