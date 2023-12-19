В Тюмени объявили двухдневное штормовое предупреждение

В Тюменской области с 20 по 22 декабря ожидается штормовой ветер

Тюменцев ждет и штормовой ветер, и потепление (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области с 20 по 22 декабря. Предупреждение о потенциально опасной погоде выпустил тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 12:00 20 декабря до 10:00 22 декабря. Ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода» 20 декабря в Тюмени температура воздуха опустится до -10, которые при учете ветра и влажности будут ощущаться как -16. Днем 21 декабря потеплеет до +1, а 22 декабря — до +2.