Крупнейшая больница Тюмени станет еще больше

Тюменская областная клиническая больница №2 обзаведется новым приемно-диагностическим корпусом. Закупка по определению проектной организации, которая разработает документы для будущего здания, размещена на едином портале государственных закупок.
«Лот № 0167200003423009134 в ЕИС, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО «ОКБ №2». Начальная цена аукциона — 101 млн рублей, заявки принимаются до 21.12.2023 года», — говорится на сайте информационной системы.
Техническое задание, приложенное к закупке, предполагает, что новый корпус будет построен на территории, входящей в существующий больничный комплекс. На публичной кадастровой карте РФ указанному в закупке номеру соответствует участок, который сейчас занят объектами озеленения и благоустройства. Отмечается, что строительство объекта будет профинансировано полностью из областного бюджета, без привлечения инвесторов.
Отдельно отмечено, что перед началом строительства нового корпуса должны быть построены подземные переходы, которые соединят существующие здания больницы с новым строением. При этом обозначено, что строительство запланировано на 2025-26 годы. Ранее URA.RU рассказало, какие еще медицинские учреждения появятся в Тюмени в ближайшие годы.
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