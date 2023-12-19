Крупнейшая больница Тюмени станет еще больше

В Тюмени ищут подрядчика для разработки проекта нового корпуса ОКБ №2

19 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Новый корпус расположится на территории уже существующего больничного комплекса Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменская областная клиническая больница №2 обзаведется новым приемно-диагностическим корпусом. Закупка по определению проектной организации, которая разработает документы для будущего здания, размещена на едином портале государственных закупок. «Лот № 0167200003423009134 в ЕИС, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО «ОКБ №2». Начальная цена аукциона — 101 млн рублей, заявки принимаются до 21.12.2023 года», — говорится на сайте информационной системы. Техническое задание, приложенное к закупке, предполагает, что новый корпус будет построен на территории, входящей в существующий больничный комплекс. На публичной кадастровой карте РФ указанному в закупке номеру соответствует участок, который сейчас занят объектами озеленения и благоустройства. Отмечается, что строительство объекта будет профинансировано полностью из областного бюджета, без привлечения инвесторов. Отдельно отмечено, что перед началом строительства нового корпуса должны быть построены подземные переходы, которые соединят существующие здания больницы с новым строением. При этом обозначено, что строительство запланировано на 2025-26 годы. Ранее URA.RU рассказало, какие еще медицинские учреждения появятся в Тюмени в ближайшие годы. Скрин — Публичная кадастровая карта РФ, https://rreestrmap.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская областная клиническая больница №2 обзаведется новым приемно-диагностическим корпусом. Закупка по определению проектной организации, которая разработает документы для будущего здания, размещена на едином портале государственных закупок. «Лот № 0167200003423009134 в ЕИС, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО «ОКБ №2». Начальная цена аукциона — 101 млн рублей, заявки принимаются до 21.12.2023 года», — говорится на сайте информационной системы. Техническое задание, приложенное к закупке, предполагает, что новый корпус будет построен на территории, входящей в существующий больничный комплекс. На публичной кадастровой карте РФ указанному в закупке номеру соответствует участок, который сейчас занят объектами озеленения и благоустройства. Отмечается, что строительство объекта будет профинансировано полностью из областного бюджета, без привлечения инвесторов. Отдельно отмечено, что перед началом строительства нового корпуса должны быть построены подземные переходы, которые соединят существующие здания больницы с новым строением. При этом обозначено, что строительство запланировано на 2025-26 годы. Ранее URA.RU рассказало, какие еще медицинские учреждения появятся в Тюмени в ближайшие годы.