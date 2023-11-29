В Тюменской области построят новые медицинские учреждения

В ближайшие два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских учреждений. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор.
«На 2024—2025 годы запланировано строительство 38 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий. Также в планах ремонт 13 объектов здравоохранения», — рассказал глава Тюменской области.
В частности, власти построят поликлинику в поселке Богандинском, а на 2025 год запланировано строительство амбулатории в селе Луговом. Также на 2024 год предусмотрено финансирование строительства новой амбулатории в поселке Новотарманском.
В планах правительства и закупка техники. За два года область приобретет 231 единицу медоборудования, а также 51 санитарный автомобиль.
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