В Тюменской области построят новые медицинские учреждения

За два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских объектов

29 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Тюменцы получат новые ФАПы и амбулатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских учреждений. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «На 2024—2025 годы запланировано строительство 38 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий. Также в планах ремонт 13 объектов здравоохранения», — рассказал глава Тюменской области. В частности, власти построят поликлинику в поселке Богандинском, а на 2025 год запланировано строительство амбулатории в селе Луговом. Также на 2024 год предусмотрено финансирование строительства новой амбулатории в поселке Новотарманском. В планах правительства и закупка техники. За два года область приобретет 231 единицу медоборудования, а также 51 санитарный автомобиль.

В ближайшие два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских учреждений. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «На 2024—2025 годы запланировано строительство 38 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий. Также в планах ремонт 13 объектов здравоохранения», — рассказал глава Тюменской области. В частности, власти построят поликлинику в поселке Богандинском, а на 2025 год запланировано строительство амбулатории в селе Луговом. Также на 2024 год предусмотрено финансирование строительства новой амбулатории в поселке Новотарманском. В планах правительства и закупка техники. За два года область приобретет 231 единицу медоборудования, а также 51 санитарный автомобиль.