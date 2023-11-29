В Тюменской области построят новые медицинские учреждения

За два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских объектов
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, врач, фельшерско-акушерский пункт, фельдшер, доктор
Тюменцы получат новые ФАПы и амбулатории Фото:

В ближайшие два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских учреждений. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор.

«На 2024—2025 годы запланировано строительство 38 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий. Также в планах ремонт 13 объектов здравоохранения», — рассказал глава Тюменской области.

В частности, власти построят поликлинику в поселке Богандинском, а на 2025 год запланировано строительство амбулатории в селе Луговом. Также на 2024 год предусмотрено финансирование строительства новой амбулатории в поселке Новотарманском.

В планах правительства и закупка техники. За два года область приобретет 231 единицу медоборудования, а также 51 санитарный автомобиль.

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В ближайшие два года в Тюменской области построят и отремонтируют 56 медицинских учреждений. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «На 2024—2025 годы запланировано строительство 38 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий. Также в планах ремонт 13 объектов здравоохранения», — рассказал глава Тюменской области. В частности, власти построят поликлинику в поселке Богандинском, а на 2025 год запланировано строительство амбулатории в селе Луговом. Также на 2024 год предусмотрено финансирование строительства новой амбулатории в поселке Новотарманском. В планах правительства и закупка техники. За два года область приобретет 231 единицу медоборудования, а также 51 санитарный автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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