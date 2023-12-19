Зарубежные активы на месторождениях в ЯНАО нашли новых собственников

Активы газовых компаний из недружественных стран забирают российские предприятия. Новым владельцем Ачимовских залежей Уренгойского месторождения станет ООО «Газовые технологии», сообщает «Коммерсант».
«Речь идет об ачимовских залежах Уренгойского месторождения, где у Wintershall DEA есть доли в трех СП, а также о Южно-Русском месторождении, где у Wintershall 35%, а у OMV — 25%. <…> Новыми собственниками долей в Ачиме Уренгойского месторождения станет ранее неизвестное ООО „Газовые технологии“, а в Южно-Русском месторождении — СОГАЗ», — пишет издание.
Владимир Путин уже подписал соответствующие указы. Данные зарубежные компании будут перерегистрированы из АО в ООО. Цену сделок определит российское правительство. Вырученные средства Wintershall и OMV пока не получат — они будут заморожены на российских счетах.
Ранее URA.RU сообщало, что в долгосрочной перспективе ЯНАО станет абсолютным лидером по добыче газа как в российской, так и в мировой экономике. Запуск первой очереди проекта «Арктик СПГ-2» произойдет в ближайшем будущем.
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