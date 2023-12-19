В Тобольске резко снизился уровень преступности

В Тобольске (Тюменская область) уровень преступности за год снизился на 5,2%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За девять месяцев в городе совершено 1161 преступлений.
«В Тобольске в целом наблюдается снижение уровня преступности. По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России „Тобольский“ Алексея Куликова, по итогам 9 месяцев было выявлено 1161 преступление, что на 5,2% ниже уровня прошлого года. Значительно снижено число тяжких и особо тяжких преступлений, рецидивов, уличных преступлений, и совершенных в общественных местах», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также наблюдается сокращение количества детских суицидов и подростковых преступлений. За год в городе совершено два самоубийства, прошлом году было девять суицидов.
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