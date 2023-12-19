19 декабря 2023

В Тобольске резко снизился уровень преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
За девять месяцев в городе совершено 1161 преступлений Фото:

В Тобольске (Тюменская область) уровень преступности за год снизился на 5,2%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За девять месяцев в городе совершено 1161 преступлений.

«В Тобольске в целом наблюдается снижение уровня преступности. По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России „Тобольский“ Алексея Куликова, по итогам 9 месяцев было выявлено 1161 преступление, что на 5,2% ниже уровня прошлого года. Значительно снижено число тяжких и особо тяжких преступлений, рецидивов, уличных преступлений, и совершенных в общественных местах», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также наблюдается сокращение количества детских суицидов и подростковых преступлений. За год в городе совершено два самоубийства, прошлом году было девять суицидов.

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В Тобольске (Тюменская область) уровень преступности за год снизился на 5,2%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За девять месяцев в городе совершено 1161 преступлений. «В Тобольске в целом наблюдается снижение уровня преступности. По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России „Тобольский“ Алексея Куликова, по итогам 9 месяцев было выявлено 1161 преступление, что на 5,2% ниже уровня прошлого года. Значительно снижено число тяжких и особо тяжких преступлений, рецидивов, уличных преступлений, и совершенных в общественных местах», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также наблюдается сокращение количества детских суицидов и подростковых преступлений. За год в городе совершено два самоубийства, прошлом году было девять суицидов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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